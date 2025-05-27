ВИДЕО. Отыгрался с 0:4. Как первая ракетка Синнер стартовал на Ролан Гаррос

26 мая лидер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) успешно стартовал на Открытом чемпионате Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах в Париже.

В 1/64 финала итальянец в трех сетах разобрался с французом Артуром Риндеркнехом (АТР 75) за 2 часа и 17 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Артур Риндеркнех (Франция) – 6:4, 6:3, 7:5

В третьей партии Янник уступал 0:4 с двумя брейками, но сумел отыграться и закрыть поединок в трех сетах.

Янник провел четвертое очное противостояние против Артура. После поражения в первой встрече на соревнованиях в Лионе в 2021 году Синнер выиграл три матча у Риндеркнеха.

Синнер выиграл 15-й матч подряд на турнирах Grand Slam. Ранее это удавалось только четырем теннисистам: Роджеру Федереру, Новаку Джоковичу, Рафаэлю Надалю и Карлосу Алькарасу.

Во втором круге французского мейджора Янник сыграет против 38-летнего Ришара Гаске (Франция, ATP 166).