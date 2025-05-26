Украина. Премьер лига26 мая 2025, 21:32 |
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В Шахтере намного больше. СМИ раскрыли зарплату Арды Турана в Эюпспоре
В Украине турецкому специалисту будут платить почти втрое больше, чем на родине
26 мая 2025, 21:32 |
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В ближайшее время, как ожидается, «Шахтер» объявит о назначении на пост главного тренера первой команды 38-летнего турка Арды Турана.
До этого Туран работал на родине с «Эюпспором», где по информации Çorum Yayla Haber Gazetesi зарабатывал 700 тысяч евро в год.
В «Шахтере» Арда получит оклад в 2 миллиона евро за сезон «чистыми».
Ранее сообщалось, над каким трансфером Туран уже попросил начать работать руководство донецкого клуба.
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