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  4. В Шахтере намного больше. СМИ раскрыли зарплату Арды Турана в Эюпспоре
Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 21:32 |
1615
0

В Шахтере намного больше. СМИ раскрыли зарплату Арды Турана в Эюпспоре

В Украине турецкому специалисту будут платить почти втрое больше, чем на родине

26 мая 2025, 21:32 |
1615
0
В Шахтере намного больше. СМИ раскрыли зарплату Арды Турана в Эюпспоре
Marca. Арда Туран

В ближайшее время, как ожидается, «Шахтер» объявит о назначении на пост главного тренера первой команды 38-летнего турка Арды Турана.

До этого Туран работал на родине с «Эюпспором», где по информации Çorum Yayla Haber Gazetesi зарабатывал 700 тысяч евро в год.

В «Шахтере» Арда получит оклад в 2 миллиона евро за сезон «чистыми».

Ранее сообщалось, над каким трансфером Туран уже попросил начать работать руководство донецкого клуба.

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Арда Туран Эюпспор зарплаты Шахтер Донецк
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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