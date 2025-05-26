В Шахтере намного больше. СМИ раскрыли зарплату Арды Турана в Эюпспоре

В ближайшее время, как ожидается, «Шахтер» объявит о назначении на пост главного тренера первой команды 38-летнего турка Арды Турана.

До этого Туран работал на родине с «Эюпспором», где по информации Çorum Yayla Haber Gazetesi зарабатывал 700 тысяч евро в год.

В «Шахтере» Арда получит оклад в 2 миллиона евро за сезон «чистыми».

Ранее сообщалось, над каким трансфером Туран уже попросил начать работать руководство донецкого клуба.