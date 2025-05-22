Стали известны детали контракта и цели, поставленные Шахтером новому коучу
Арда Туран уже знает, что от него потребуют
Турецкий тренер Арда Туран, который сейчас возглавляет «Эюпспор», подпишет контракт с донецким «Шахтером» по схеме «2+1», сообщает Yaylahaber.
38-летний специалист будет работать с «горняками» следующие два сезона, после чего стороны при условии обоюдного согласия смогут продлить сотрудничество еще на 12 месяцев.
Зарабатывать в «Шахтере» турецкий тренер будет 2 млн евро за один год. С учетом бонусов за успехи эта сумма может увеличиться еще на 0,5-1 млн евро.
Отмечается, что руководство донецкого клуба уже поставило перед Тураном цели не только бороться за победу во всех турнирах, но и развивать молодых игроков и внедрять современную футбольную философию.
Сообщалось, что «Шахтер» может возглавить финалист Лиги чемпионов или легенда сборной Италии.
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