Стали известны детали контракта и цели, поставленные Шахтером новому коучу

Турецкий тренер Арда Туран, который сейчас возглавляет «Эюпспор», подпишет контракт с донецким «Шахтером» по схеме «2+1», сообщает Yaylahaber.

38-летний специалист будет работать с «горняками» следующие два сезона, после чего стороны при условии обоюдного согласия смогут продлить сотрудничество еще на 12 месяцев.

Зарабатывать в «Шахтере» турецкий тренер будет 2 млн евро за один год. С учетом бонусов за успехи эта сумма может увеличиться еще на 0,5-1 млн евро.

Отмечается, что руководство донецкого клуба уже поставило перед Тураном цели не только бороться за победу во всех турнирах, но и развивать молодых игроков и внедрять современную футбольную философию.

Сообщалось, что «Шахтер» может возглавить финалист Лиги чемпионов или легенда сборной Италии.