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Украина. Премьер лига
22 мая 2025, 12:02 | Обновлено 22 мая 2025, 12:03
1226
0

Стали известны детали контракта и цели, поставленные Шахтером новому коучу

Арда Туран уже знает, что от него потребуют

22 мая 2025, 12:02 | Обновлено 22 мая 2025, 12:03
1226
0
Стали известны детали контракта и цели, поставленные Шахтером новому коучу
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Турецкий тренер Арда Туран, который сейчас возглавляет «Эюпспор», подпишет контракт с донецким «Шахтером» по схеме «2+1», сообщает Yaylahaber.

38-летний специалист будет работать с «горняками» следующие два сезона, после чего стороны при условии обоюдного согласия смогут продлить сотрудничество еще на 12 месяцев.

Зарабатывать в «Шахтере» турецкий тренер будет 2 млн евро за один год. С учетом бонусов за успехи эта сумма может увеличиться еще на 0,5-1 млн евро.

Отмечается, что руководство донецкого клуба уже поставило перед Тураном цели не только бороться за победу во всех турнирах, но и развивать молодых игроков и внедрять современную футбольную философию.

Сообщалось, что «Шахтер» может возглавить финалист Лиги чемпионов или легенда сборной Италии.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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