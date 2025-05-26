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  4. ВИДЕО. «Кофе по-турецки». Шахтер анонсировал подписание тренера
Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 18:58 | Обновлено 26 мая 2025, 19:17
919
2

ВИДЕО. «Кофе по-турецки». Шахтер анонсировал подписание тренера

«Так быстро», удивляется Конопля

26 мая 2025, 18:58 | Обновлено 26 мая 2025, 19:17
919
2
ВИДЕО. «Кофе по-турецки». Шахтер анонсировал подписание тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Судя по всему, Шахтер готовится в ближайшее время объявить о подписании контракта с новым тренером, которым станет Арда Туран.

Украинский клуб выпустил ролик, в котором защитник команды Ефим Конопля заказывает кофе по-турецки. Ему отвечают, что кофе нет, но скоро обещают привезти.

Тогда Конопля заказывает латте на банановом молоке.

Очевидно, клуб намекает на турецкого тренера, который в скором времени будет представлен в качестве наставника команды.

Шахтер после завершения последнего тура сезона УПЛ объявил об увольнении наставника Марино Пушича.

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Шахтер Донецк Арда Туран Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ефим Конопля видео
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Первый Среди Равных
Значить все-таки не Туран.
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