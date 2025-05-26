ВИДЕО. «Кофе по-турецки». Шахтер анонсировал подписание тренера
«Так быстро», удивляется Конопля
Судя по всему, Шахтер готовится в ближайшее время объявить о подписании контракта с новым тренером, которым станет Арда Туран.
Украинский клуб выпустил ролик, в котором защитник команды Ефим Конопля заказывает кофе по-турецки. Ему отвечают, что кофе нет, но скоро обещают привезти.
Тогда Конопля заказывает латте на банановом молоке.
Очевидно, клуб намекает на турецкого тренера, который в скором времени будет представлен в качестве наставника команды.
Шахтер после завершения последнего тура сезона УПЛ объявил об увольнении наставника Марино Пушича.
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