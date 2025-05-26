В воскресенье, 25 мая, был проведен заключительный, 38-й, тур Английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль», который стал досрочным чемпионов лиги на своем поле принимал «Кристал Пэлас», ставший триумфатором Кубка Англии.

Перед началом встречи команды устроили друг другу коридор почета в честь выигранных трофеев в этом сезоне.

Как только начался матч гости шокировали хозяев. «Орлы» уже на 9-й минуте открыли счет. «Мерсисайдцы» пытались перевернуть игру, но ничего не получалось.

После 69-й минуте «Ливерпуль» вообще остался в меньшинстве. Несмотря на красную карточку, хозяева не ударили в грязь лицом и все-таки прошили ворота соперников. В результате команды разошлись миром – 1:1.

АПЛ 2024/25. 38-й тур, 25 мая

«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас» – 1:1

Голы: Салах, 87 – Сарр, 9

Удаление: Гравенберх, 69