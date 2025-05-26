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Чемпионат Англии
Ливерпуль
25.05.2025 18:00 – FT 1 : 1
Кристал Пэлас
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Англия
26 мая 2025, 11:58 | Обновлено 26 мая 2025, 12:52
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0

Ливерпуль – Кристал Пэлас – 1:1. Встреча чемпионов. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 38-го тура АПЛ

26 мая 2025, 11:58 | Обновлено 26 мая 2025, 12:52
76
0
Ливерпуль – Кристал Пэлас – 1:1. Встреча чемпионов. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 25 мая, был проведен заключительный, 38-й, тур Английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль», который стал досрочным чемпионов лиги на своем поле принимал «Кристал Пэлас», ставший триумфатором Кубка Англии.

Перед началом встречи команды устроили друг другу коридор почета в честь выигранных трофеев в этом сезоне.

Как только начался матч гости шокировали хозяев. «Орлы» уже на 9-й минуте открыли счет. «Мерсисайдцы» пытались перевернуть игру, но ничего не получалось.

После 69-й минуте «Ливерпуль» вообще остался в меньшинстве. Несмотря на красную карточку, хозяева не ударили в грязь лицом и все-таки прошили ворота соперников. В результате команды разошлись миром – 1:1.

АПЛ 2024/25. 38-й тур, 25 мая

«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас» – 1:1

Голы: Салах, 87 – Сарр, 9

Удаление: Гравенберх, 69

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
68’
Райан Гравенберх (Ливерпуль) получает красную карточку.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаила Сарр (Кристал Пэлас).
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Ливерпуль Кристал Пэлас удаление (красная карточка) чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Мохамед Салах Исмаила Сарр Райан Гравенберх Ливерпуль - Кристал Пэлас видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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