Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Ливерпуль
25.05.2025 18:00 - : -
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
22 мая 2025, 21:51 |
33
0

Ливерпуль – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 25 мая в 18:00 по Киеву

22 мая 2025, 21:51 |
33
0
Ливерпуль – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль

В воскресенье, 25 мая, состоится матч 38-го тура АПЛ «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Ливерпуль

В матче с «Тоттенхэмом» 27 апреля «Ливерпуль» одержал победу со счетом 5:1 и обеспечил себе чемпионство. После этого команда Арне Слота не выигрывала. «Ливерпуль» уступил «Челси» (1:3), сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2) и в предыдущем туре проиграл «Брайтону» (2:3). Такие результаты вызвали недовольство среди болельщиков «красных». Но титул команда добыла и может почивать на лаврах.

Кристал Пэлас

После серии из трех ничьих с «Борнмутом» (0:0), «Арсеналом» (2:2) и «Ноттингем Форест» (1:1), «Кристал Пэлас» обыграл «Тоттенхэм» (2:0). А затем последовала главная победа клуба. В финале Кубка Англии «Кристал Пэлас» со счетом 1:0 обыграл «Манчестер Сити» и впервые в своей истории завоевал этот трофей. На волне успеха «Кристал Пэлас» выиграл еще и у «Вулверхэмптона» (4:2). В турнирной таблице команда идет на двенадцатой позиции и ниже уже не опустится.

Личные встречи

Матч первого круга «Кристал Пэлас» проиграл со счетом 0:1. Из последних пяти матчей «Ливерпуль» выиграл два. Одна победа на счету «Кристал Пэлас». Еще два поединка завершились вничью.

«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Ливерпуль» забивает в среднем по 2,28 гола за игру. Средняя результативность «Кристал Пэлас» в гостях составляет 1,44 гола за матч.

Возможные составы

  • «Ливерпуль»: Алиссон, Цимикас, Брэдли, Конате, Куанса, Собослаи, Гравенберх, Эллиотт, Гакпо, Салах, Кьеза.
  • «Кристал Пэлас»: Хендерсон, Уорд, Лакруа, Ричардс, Эссе, Сарр, Чилуэлл, Муньос, Лерма, Хьюз, Нкетиа.

Прогноз

С турнирной точки зрения результат поединка для команд не важен. Возможен вариант с тотал меньше 3,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,95.

Прогноз Sport.ua
Ливерпуль
25 мая 2025 -
18:00
Кристал Пэлас
Тотал меньше 3,5 1,95 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "СЛОТС Ю.ЭЙ." Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.

По теме:
Тоттенхэм установил интересный рекорд в еврокубках
Аморим остается. Ман Юнайтед утвердил бюджет на трансферы
«У нас элитная команда». Артета потребовал от Арсенала конкретный трансфер
Ливерпуль - Кристал Пэлас Ливерпуль Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо может сенсационно вернуть своего экс-игрока. Его хочет Шахтер
Футбол | 21 мая 2025, 23:07 1
Динамо может сенсационно вернуть своего экс-игрока. Его хочет Шахтер
Динамо может сенсационно вернуть своего экс-игрока. Его хочет Шахтер

Артем Шабанов вряд ли останется в «Александрии»

Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
Футбол | 22 мая 2025, 05:22 0
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?

21 мая шпоры одолели Манчестер Юнайтед в решающем поединке еврокубка со счетом 1:0

С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц
Теннис | 22.05.2025, 15:25
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц
Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»
Бокс | 21.05.2025, 22:05
Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»
Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»
ФОТО. Бразилец Кевин получил награду лучшему игроку апреля в Шахтере
Футбол | 22.05.2025, 21:17
ФОТО. Бразилец Кевин получил награду лучшему игроку апреля в Шахтере
ФОТО. Бразилец Кевин получил награду лучшему игроку апреля в Шахтере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
22.05.2025, 10:06
Бокс
Филип Хргович назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Филип Хргович назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
21.05.2025, 03:28
Бокс
Умер украинский тренер, воспитавший двух олимпийских чемпионов
Умер украинский тренер, воспитавший двух олимпийских чемпионов
21.05.2025, 15:11
Другие виды
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
21.05.2025, 08:55 1
Футбол
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
22.05.2025, 07:45 1
Футбол
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
21.05.2025, 04:41 2
Футбол
Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит
Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит
21.05.2025, 02:31
Бокс
Украинский клуб отказывается играть матч за третье место в чемпионате
Украинский клуб отказывается играть матч за третье место в чемпионате
21.05.2025, 10:09 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем