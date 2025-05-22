В воскресенье, 25 мая, состоится матч 38-го тура АПЛ «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

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Ливерпуль

В матче с «Тоттенхэмом» 27 апреля «Ливерпуль» одержал победу со счетом 5:1 и обеспечил себе чемпионство. После этого команда Арне Слота не выигрывала. «Ливерпуль» уступил «Челси» (1:3), сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2) и в предыдущем туре проиграл «Брайтону» (2:3). Такие результаты вызвали недовольство среди болельщиков «красных». Но титул команда добыла и может почивать на лаврах.

Кристал Пэлас

После серии из трех ничьих с «Борнмутом» (0:0), «Арсеналом» (2:2) и «Ноттингем Форест» (1:1), «Кристал Пэлас» обыграл «Тоттенхэм» (2:0). А затем последовала главная победа клуба. В финале Кубка Англии «Кристал Пэлас» со счетом 1:0 обыграл «Манчестер Сити» и впервые в своей истории завоевал этот трофей. На волне успеха «Кристал Пэлас» выиграл еще и у «Вулверхэмптона» (4:2). В турнирной таблице команда идет на двенадцатой позиции и ниже уже не опустится.

Личные встречи

Матч первого круга «Кристал Пэлас» проиграл со счетом 0:1. Из последних пяти матчей «Ливерпуль» выиграл два. Одна победа на счету «Кристал Пэлас». Еще два поединка завершились вничью.

«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Ливерпуль» забивает в среднем по 2,28 гола за игру. Средняя результативность «Кристал Пэлас» в гостях составляет 1,44 гола за матч.

Возможные составы

«Ливерпуль»: Алиссон, Цимикас, Брэдли, Конате, Куанса, Собослаи, Гравенберх, Эллиотт, Гакпо, Салах, Кьеза.

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Уорд, Лакруа, Ричардс, Эссе, Сарр, Чилуэлл, Муньос, Лерма, Хьюз, Нкетиа.

Прогноз

С турнирной точки зрения результат поединка для команд не важен. Возможен вариант с тотал меньше 3,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,95.

Прогноз Sport.ua Ливерпуль Кристал Пэлас Тотал меньше 3,5 1,95 Сделать ставку

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