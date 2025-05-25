Чемпион против обладателя Кубка. Ливерпуль и Кристал Пэлас сыграли вничью

В воскресенье, 25 мая, состоялся матч 38-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Кристал Пэлас».

Встречу принимал «Энфилд» в Ливерпуле.

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Гости быстро вышли вперед благодаря голу Исмаилы Сарра. На 69-й минуте хавбек «мерсисайдцев» Райан Гравеберх получил красую карточку , казалось, что победителем выйдет триумфатор кубка Англии, но ближе к концу матча Мохамед Салах сравнял счет.

«Ливерпуль» с 84 очками завершил сезон ан 1-м месте, а «Кристал Пэлас» с 53 баллами остался 12-м.

Английская Премьер-лига. 38-й тур

Ливерпуль – Кристал Пэлас – 1:1

Голы: Салах, 87 – Сарр, 9

Удаление: Гравенберх, 69

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.