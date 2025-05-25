Чемпион против обладателя Кубка. Ливерпуль и Кристал Пэлас сыграли вничью
Голы на счету Исмаила Сарра и Мохамеда Салаха
В воскресенье, 25 мая, состоялся матч 38-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Кристал Пэлас».
Встречу принимал «Энфилд» в Ливерпуле.
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Гости быстро вышли вперед благодаря голу Исмаилы Сарра. На 69-й минуте хавбек «мерсисайдцев» Райан Гравеберх получил красую карточку , казалось, что победителем выйдет триумфатор кубка Англии, но ближе к концу матча Мохамед Салах сравнял счет.
«Ливерпуль» с 84 очками завершил сезон ан 1-м месте, а «Кристал Пэлас» с 53 баллами остался 12-м.
Английская Премьер-лига. 38-й тур
Ливерпуль – Кристал Пэлас – 1:1
Голы: Салах, 87 – Сарр, 9
Удаление: Гравенберх, 69
Фото матча:
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