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Чемпионат Англии
Ливерпуль
25.05.2025 18:00 – FT 1 : 1
Кристал Пэлас
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Англия
25 мая 2025, 19:54 | Обновлено 25 мая 2025, 19:55
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Чемпион против обладателя Кубка. Ливерпуль и Кристал Пэлас сыграли вничью

Голы на счету Исмаила Сарра и Мохамеда Салаха

25 мая 2025, 19:54 | Обновлено 25 мая 2025, 19:55
140
0
Чемпион против обладателя Кубка. Ливерпуль и Кристал Пэлас сыграли вничью
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

В воскресенье, 25 мая, состоялся матч 38-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Кристал Пэлас».

Встречу принимал «Энфилд» в Ливерпуле.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Гости быстро вышли вперед благодаря голу Исмаилы Сарра. На 69-й минуте хавбек «мерсисайдцев» Райан Гравеберх получил красую карточку , казалось, что победителем выйдет триумфатор кубка Англии, но ближе к концу матча Мохамед Салах сравнял счет.

«Ливерпуль» с 84 очками завершил сезон ан 1-м месте, а «Кристал Пэлас» с 53 баллами остался 12-м.

Английская Премьер-лига. 38-й тур

Ливерпуль – Кристал Пэлас – 1:1

Голы: Салах, 87 – Сарр, 9

Удаление: Гравенберх, 69

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
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Исмаила Сарр Ливерпуль Кристал Пэлас Ливерпуль - Кристал Пэлас Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Мохамед Салах Райан Гравенберх удаление (красная карточка)
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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