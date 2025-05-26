Не бесплатно. Источник назвал сумму, которую Реал заплатит за Хаби Алонсо

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо с 1 июня переберется на должность наставника мадридского «Реала».

Соглашение между сторонами уже оформлено сроком на три года, но в Мадрид Алонсо переедет не бесплатно, как писали ранее.

По информации авторитетного немецкого издания Kicker, которой поделился журналист Андрес Вайсс, леверкузенский клуб получит компенсацию за досрочный уход Алонсо в размере от 12 до 15 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали, что «Реал» в ближайшее время покинет легендарный Рауль Гонсалес Бланко, который работал со второй командой клуба, но надеялся после ухода Карло Анчелотти получить приглашение на тренерский мостик первой команды.