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  4. Не бесплатно. Источник назвал сумму, которую Реал заплатит за Хаби Алонсо
Испания
26 мая 2025, 09:58 |
331
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Не бесплатно. Источник назвал сумму, которую Реал заплатит за Хаби Алонсо

Ранее сообщалось, что «Байер» отпустит своего наставника в Мадрид без выплаты неустойки

26 мая 2025, 09:58 |
331
0
Не бесплатно. Источник назвал сумму, которую Реал заплатит за Хаби Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо с 1 июня переберется на должность наставника мадридского «Реала».

Соглашение между сторонами уже оформлено сроком на три года, но в Мадрид Алонсо переедет не бесплатно, как писали ранее.

По информации авторитетного немецкого издания Kicker, которой поделился журналист Андрес Вайсс, леверкузенский клуб получит компенсацию за досрочный уход Алонсо в размере от 12 до 15 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали, что «Реал» в ближайшее время покинет легендарный Рауль Гонсалес Бланко, который работал со второй командой клуба, но надеялся после ухода Карло Анчелотти получить приглашение на тренерский мостик первой команды.

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Хаби Алонсо Байер Реал Мадрид назначение тренера
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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