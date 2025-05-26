Не бесплатно. Источник назвал сумму, которую Реал заплатит за Хаби Алонсо
Ранее сообщалось, что «Байер» отпустит своего наставника в Мадрид без выплаты неустойки
Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо с 1 июня переберется на должность наставника мадридского «Реала».
Соглашение между сторонами уже оформлено сроком на три года, но в Мадрид Алонсо переедет не бесплатно, как писали ранее.
По информации авторитетного немецкого издания Kicker, которой поделился журналист Андрес Вайсс, леверкузенский клуб получит компенсацию за досрочный уход Алонсо в размере от 12 до 15 миллионов евро.
Ранее СМИ сообщали, что «Реал» в ближайшее время покинет легендарный Рауль Гонсалес Бланко, который работал со второй командой клуба, но надеялся после ухода Карло Анчелотти получить приглашение на тренерский мостик первой команды.
OJO:— Andrés Weiss (@andresweiss_) May 25, 2025
Según Kicker, el Bayer Leverkusen recibe entre 12 y 15 millones por el fichaje de Xabi Alonso.
Esto va contra el famoso pacto de caballeros.
Yo ya no sé ni qué creer. pic.twitter.com/wXUYCh6KBd
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