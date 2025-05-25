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Испания
25 мая 2025, 13:09 | Обновлено 25 мая 2025, 14:09
1888
2

ОФИЦИАЛЬНО. Хаби Алонсо – новый главный тренер Реала

Соглашение между сторонами рассчитано на 3 года

25 мая 2025, 13:09 | Обновлено 25 мая 2025, 14:09
1888
2
ОФИЦИАЛЬНО. Хаби Алонсо – новый главный тренер Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Испанский коуч Хаби Алонсо стал главным тренером мадридского «Реала». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

42-летний специалист подписал контракт на 3 года, который начнет действовать с 1 июня.

У руля «сливочных» Хаби сменил Карло Анчелотти, который днем ранее провел свой последний матч в качестве главного тренера мадридского гранда.

Последним клубом Алонсо был «Байер», который он возглавил в октябре 2022 года. С немецким клубом испанец выиграл Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии.

В понедельник, 26 мая, в 13:30 по Киеву Хаби Алонсо будет представлен как главный тренер «Реала», после чего даст пресс-конференцию.

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Хаби Алонсо Байер Реал Мадрид назначение тренера Карло Анчелотти Ла Лига чемпионат Испании по футболу отставка
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 2
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Andromed
буде цікаво спостерігати як Алонсо справиться із зірковими футболістами Реала
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+1
OKs100
Зря. Можно было бы подписать Лемпарда.
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-2
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