ОФИЦИАЛЬНО. Хаби Алонсо – новый главный тренер Реала
Соглашение между сторонами рассчитано на 3 года
Испанский коуч Хаби Алонсо стал главным тренером мадридского «Реала». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
42-летний специалист подписал контракт на 3 года, который начнет действовать с 1 июня.
У руля «сливочных» Хаби сменил Карло Анчелотти, который днем ранее провел свой последний матч в качестве главного тренера мадридского гранда.
Последним клубом Алонсо был «Байер», который он возглавил в октябре 2022 года. С немецким клубом испанец выиграл Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии.
В понедельник, 26 мая, в 13:30 по Киеву Хаби Алонсо будет представлен как главный тренер «Реала», после чего даст пресс-конференцию.
Comunicado Oficial: Xabi Alonso.#RealMadrid | #WelcomeXabi— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 25, 2025
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