ОФИЦИАЛЬНО. Хаби Алонсо – новый главный тренер Реала

Испанский коуч Хаби Алонсо стал главным тренером мадридского «Реала». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

42-летний специалист подписал контракт на 3 года, который начнет действовать с 1 июня.

У руля «сливочных» Хаби сменил Карло Анчелотти, который днем ранее провел свой последний матч в качестве главного тренера мадридского гранда.

Последним клубом Алонсо был «Байер», который он возглавил в октябре 2022 года. С немецким клубом испанец выиграл Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии.

В понедельник, 26 мая, в 13:30 по Киеву Хаби Алонсо будет представлен как главный тренер «Реала», после чего даст пресс-конференцию.