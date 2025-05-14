Испания14 мая 2025, 20:39 |
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Есть неожиданность. Известно, во сколько обошелся Реалу переход Хаби Алонсо
Именитый тренер достанется «Реалу» бесплатно
14 мая 2025, 20:39 |
1597
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Мадридский «Реал» в ближайшее время возглавит тренер «Байера» Хаби Алонсо.
По информации авторитетного английского издания The Telegraph, «Реалу» не придется платить «Байеру» за переход Алонсо, хотя ранее сообщалось, что «сливочные» должны заплатить 12 миллионов евро.
Дело в том, что «Байер» согласился отпустить Алонсо бесплатно, у него оставался один год по контракту.
Ранее сообщалось, что «Реал» принял решение о продлении контракта с Тибо Куртуа.
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