Легенда Реала разозлился на клуб и покинет Мадрид после завершения сезона

Легенда мадридского «Реала» Рауль Гонсалес покинет клуб после завершения нынешнего сезона. Бывший футболист сообщил руководству о своем решении.

Он шесть лет возглавляет вторую команду «Кастилью», поэтому считает, что заслужил повышение. В 2021 году королевский клуб возглавил Карло Анчелотти, а теперь во главе «сливочных» будет работать Хаби Алонсо.

Сообщается, что легенда клуба разозлился из-за того, что ему так не предоставили шанс в первой команде, поэтому он больше не намерен оставаться в Мадриде.

«Рауль покинет «Кастилью» с чувством разочарования. Он знает, что не сможет осуществить свою мечту и стать тренером первой команды «Реала». Легендарный нападающий уже сообщил своим близким, что после шести лет его приключения подходят к концу. Это было трудное решение, принятое из-за глубокого разочарования», – сообщила испанская пресса.

«Кастилью» с нового сезона возглавит бывший футболист мадридского коллектива Альваро Арбелоа. Рауль без работы вряд ли останется надолго – в его услугах заинтересованы английский «Лидс», немецкий «Шальке 04» и испанский «Вильярреал».