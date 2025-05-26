Англия26 мая 2025, 03:34 |
35
0
Борнмут – Лестер – 2:0. Как Забарный отдал голевой пас. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 38-го тура АПЛ 2024/25
26 мая 2025, 03:34 |
35
0
25 апреля состоялся матч 38-го тура АПЛ 2024/25 между командами Борнмут и Лестер.
Поединок прошел на стадионе Виталити. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу вишен.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский защитник Илья Забарный отыграл все 90 минут и отдал голевой пас на первый гол Антуана Семеньо.
АПЛ 2024/25. 38-й тур, 25 апреля
Борнмут – Лестер – 2:0
Голы: Семеньо, 74, 88
Видеообзор матча
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Борнмут).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Борнмут).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 мая 2025, 19:58 16
Львовская команда забила первой, но затем пропустила трижды
Хоккей | 25 мая 2025, 10:05 2
Стартует турнир в элитном дивизионе
Футбол | 25.05.2025, 09:23
Теннис | 25.05.2025, 14:35
Футбол | 26.05.2025, 01:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.05.2025, 09:00
24.05.2025, 21:47 3
24.05.2025, 18:43 3
24.05.2025, 02:51 1
25.05.2025, 08:21 1
24.05.2025, 14:45 27
24.05.2025, 11:25
24.05.2025, 19:27 5