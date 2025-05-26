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Борнмут
25.05.2025 18:00 – FT 2 : 0
Лестер
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Англия
26 мая 2025, 03:34 |
35
0

Борнмут – Лестер – 2:0. Как Забарный отдал голевой пас. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 38-го тура АПЛ 2024/25

26 мая 2025, 03:34 |
35
0
Борнмут – Лестер – 2:0. Как Забарный отдал голевой пас. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

25 апреля состоялся матч 38-го тура АПЛ 2024/25 между командами Борнмут и Лестер.

Поединок прошел на стадионе Виталити. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу вишен.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник Илья Забарный отыграл все 90 минут и отдал голевой пас на первый гол Антуана Семеньо.

АПЛ 2024/25. 38-й тур, 25 апреля

Борнмут – Лестер – 2:0

Голы: Семеньо, 74, 88

Видеообзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Борнмут).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Борнмут).
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Борнмут Лестер видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Илья Забарный Антуан Семеньо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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