25 апреля состоялся матч 38-го тура АПЛ 2024/25 между командами Борнмут и Лестер.

Поединок прошел на стадионе Виталити. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу вишен.

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Украинский защитник Илья Забарный отыграл все 90 минут и отдал голевой пас на первый гол Антуана Семеньо.

АПЛ 2024/25. 38-й тур, 25 апреля

Борнмут – Лестер – 2:0

Голы: Семеньо, 74, 88

Видеообзор матча