Забарный ассистировал – Семенио забил. Борнмут разобрался с Лестером

25 мая в матче 38-го тура АПЛ встречались «Борнмут» и «Лестер».

Для обеих команд эта игра уже не имела турнирного значения. «Лестер» в следующем сезоне начнет в Чемпионшипе, а «Борнмут» закрепился в середине таблицы.

Игрок сборной Украины Илья Забарный вышел в этой игре в стартовом составе.

Голы увидели болельщики только в другом тайме. На 74-й минуте матча игрок «Борнмута» совершил навесную передачу в штрафную гостей. Там Илья Забарный переправил «сферу» головой на Антуана Семенио, которому осталось только точно пробить.

На 88-й минуте той же Семенио метко пробил из-за пределов штрафной и подвел преимущество «Борнмута».

Победа 2:0 и итоговое девятое место для "Борнмута".

АПЛ. 38-й тур. 25 мая

Борнмут – Лестер – 2:0

Голы: Семенио, 74, 88

Фотоотчет с матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine