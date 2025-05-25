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Борнмут
25.05.2025 18:00 – FT 2 : 0
Лестер
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Англия
25 мая 2025, 20:20 |
108
1

Забарный ассистировал – Семенио забил. Борнмут разобрался с Лестером

В Англии состоялся последний тур чемпионата

25 мая 2025, 20:20 |
108
1
Забарный ассистировал – Семенио забил. Борнмут разобрался с Лестером
Getty Images/Global Images Ukraine

25 мая в матче 38-го тура АПЛ встречались «Борнмут» и «Лестер».

Для обеих команд эта игра уже не имела турнирного значения. «Лестер» в следующем сезоне начнет в Чемпионшипе, а «Борнмут» закрепился в середине таблицы.

Игрок сборной Украины Илья Забарный вышел в этой игре в стартовом составе.

Голы увидели болельщики только в другом тайме. На 74-й минуте матча игрок «Борнмута» совершил навесную передачу в штрафную гостей. Там Илья Забарный переправил «сферу» головой на Антуана Семенио, которому осталось только точно пробить.

На 88-й минуте той же Семенио метко пробил из-за пределов штрафной и подвел преимущество «Борнмута».

Победа 2:0 и итоговое девятое место для "Борнмута".

АПЛ. 38-й тур. 25 мая

Борнмут – Лестер – 2:0

Голы: Семенио, 74, 88

Фотоотчет с матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Лестер Илья Забарный
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Harun Bakircioğlu
Не достал Борнмут до еврокубков, а могли бы там оказаться впервые в своей истории, было бы красиво. Сказались удаление и дисквалификация Забарного - тонко настроенный Ираолой механизм вдруг начал сбоить и в 7 матчах набрал всего лишь 2 очка.
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