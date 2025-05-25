Забарный ассистировал – Семенио забил. Борнмут разобрался с Лестером
В Англии состоялся последний тур чемпионата
25 мая в матче 38-го тура АПЛ встречались «Борнмут» и «Лестер».
Для обеих команд эта игра уже не имела турнирного значения. «Лестер» в следующем сезоне начнет в Чемпионшипе, а «Борнмут» закрепился в середине таблицы.
Игрок сборной Украины Илья Забарный вышел в этой игре в стартовом составе.
Голы увидели болельщики только в другом тайме. На 74-й минуте матча игрок «Борнмута» совершил навесную передачу в штрафную гостей. Там Илья Забарный переправил «сферу» головой на Антуана Семенио, которому осталось только точно пробить.
На 88-й минуте той же Семенио метко пробил из-за пределов штрафной и подвел преимущество «Борнмута».
Победа 2:0 и итоговое девятое место для "Борнмута".
АПЛ. 38-й тур. 25 мая
Борнмут – Лестер – 2:0
Голы: Семенио, 74, 88
Фотоотчет с матча
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