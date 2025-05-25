25 мая проходит матч 38-го тура АПЛ 2024/25 между командами Бормнут и Фулхэм.

Коллективы играют на стадионе Виталити. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

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На 74-й минуте Антуан Семеньо открыл счет. Голевой пас на форварда вишен отдал украинский защитник Илья Забарный.

Для Забарного это первое голевое действие в сезоне 2024/25 и второе в футболке Борнмута. В прошлой кампании чемпионата Англии он отметился одним голом.

❗️ ВИДЕО. Забарный сделал ассист в матче последнего тура АПЛ Борнмут – Лестер