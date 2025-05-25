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Чемпионат Англии
Борнмут
25.05.2025 18:00 – FT 2 : 0
Лестер
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Англия
25 мая 2025, 19:42 | Обновлено 25 мая 2025, 19:45
1163
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ВИДЕО. Забарный сделал ассист в матче последнего тура АПЛ Борнмут – Лестер

Илья отдал голевой пас на Антуана Семеньо на 74-й минуте поединка

25 мая 2025, 19:42 | Обновлено 25 мая 2025, 19:45
1163
1
ВИДЕО. Забарный сделал ассист в матче последнего тура АПЛ Борнмут – Лестер
Getty Images/Global Images Ukraine

25 мая проходит матч 38-го тура АПЛ 2024/25 между командами Бормнут и Фулхэм.

Коллективы играют на стадионе Виталити. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 74-й минуте Антуан Семеньо открыл счет. Голевой пас на форварда вишен отдал украинский защитник Илья Забарный.

Для Забарного это первое голевое действие в сезоне 2024/25 и второе в футболке Борнмута. В прошлой кампании чемпионата Англии он отметился одним голом.

❗️ ВИДЕО. Забарный сделал ассист в матче последнего тура АПЛ Борнмут – Лестер

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Борнмут).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Борнмут).
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Борнмут Фулхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Илья Забарный Антуан Семеньо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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sahka1981
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