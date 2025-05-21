В воскресенье, 25 мая, состоится матч 38-го тура АПЛ «Борнмут» – «Лестер». Встреча пройдёт на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Борнмут

«Борнмут» после ничейных поединков с «Кристал Пэлас» (0:0) и «Манчестер Юнайтед» (1:1), в Лондоне обыграл «Арсенал» (2:1). На затем команда Ильи Забарного потерпела два поражения подряд. «Борнмут» на своем поле уступил «Астон Вилле» (0:1), а в предыдущем туре проиграл «Манчестер Сити» (3:1), который ведет борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. В турнирной таблице «Борнмут» занимает 11 место.

Лестер

После сезона в АПЛ «Лестер» возвращается в Чемпионшип. Напоследок команда решила немного порадовать своих болельщиков. Так после поражений от «Ливерпуля» (0:1) и «Вулверхэмптона» (0:3), команда обыграла «Саутгемптон» (2:0), сыграла вничью с «Ноттингем Форест» (2:2), а в матче предыдущего тура добыла победу над «Ипсвичем» (2:0). И если «Саутгемптон» и «Ипсвич», как и «Лестер», отправятся в Чемпионшип, то «Ноттингем Форест» из-за потери очков может остаться без Лиги чемпионов.

Личные встречи

В поединке первого круга «Лестер» одержал победу со счетом 1:0. Прошлый сезон «Лестер» проводил в Чемпионшипе, но команды встретились в пятом раунде розыгрыша Кубка Англии. В том поединке также победил «Лестер», забив единственный мяч на 105-й минуте.

«Борнмут» – «Лестер»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Борнмут» забивает в среднем по 1,17 гола за игру. Средняя результативность «Лестера» в гостях составляет ровно один гол за матч.

Возможные составы

«Борнмут»: Аррисабалага, Керкез, Араухо, Хейзен, Забарный, Кук, Адамс, Тавернье, Семеньо, Клюйверт, Эванилсон.

«Лестер»: Столярчик, Томас, Джастин, Фас, Коуди, Сумаре, Ндиди, Эль-Ханнус, Макатир, Айю, Дака.

Прогноз

Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,76.

Прогноз Sport.ua Борнмут Лестер Забьют обе команды 1,76 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "СЛОТС Ю.ЭЙ." Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.