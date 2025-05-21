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Англия
21 мая 2025, 22:19 |
34
0

Борнмут – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 25 мая в 18:00 по Киеву

21 мая 2025, 22:19 |
34
0
Борнмут – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Лестер

В воскресенье, 25 мая, состоится матч 38-го тура АПЛ «Борнмут» – «Лестер». Встреча пройдёт на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Борнмут

«Борнмут» после ничейных поединков с «Кристал Пэлас» (0:0) и «Манчестер Юнайтед» (1:1), в Лондоне обыграл «Арсенал» (2:1). На затем команда Ильи Забарного потерпела два поражения подряд. «Борнмут» на своем поле уступил «Астон Вилле» (0:1), а в предыдущем туре проиграл «Манчестер Сити» (3:1), который ведет борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. В турнирной таблице «Борнмут» занимает 11 место.

Лестер

После сезона в АПЛ «Лестер» возвращается в Чемпионшип. Напоследок команда решила немного порадовать своих болельщиков. Так после поражений от «Ливерпуля» (0:1) и «Вулверхэмптона» (0:3), команда обыграла «Саутгемптон» (2:0), сыграла вничью с «Ноттингем Форест» (2:2), а в матче предыдущего тура добыла победу над «Ипсвичем» (2:0). И если «Саутгемптон» и «Ипсвич», как и «Лестер», отправятся в Чемпионшип, то «Ноттингем Форест» из-за потери очков может остаться без Лиги чемпионов.

Личные встречи

В поединке первого круга «Лестер» одержал победу со счетом 1:0. Прошлый сезон «Лестер» проводил в Чемпионшипе, но команды встретились в пятом раунде розыгрыша Кубка Англии. В том поединке также победил «Лестер», забив единственный мяч на 105-й минуте.

«Борнмут» – «Лестер»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Борнмут» забивает в среднем по 1,17 гола за игру. Средняя результативность «Лестера» в гостях составляет ровно один гол за матч.

Возможные составы

  • «Борнмут»: Аррисабалага, Керкез, Араухо, Хейзен, Забарный, Кук, Адамс, Тавернье, Семеньо, Клюйверт, Эванилсон.
  • «Лестер»: Столярчик, Томас, Джастин, Фас, Коуди, Сумаре, Ндиди, Эль-Ханнус, Макатир, Айю, Дака.

Прогноз

Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,76.

Прогноз Sport.ua
Борнмут
25 мая 2025 -
18:00
Лестер
Забьют обе команды 1,76 Сделать ставку

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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