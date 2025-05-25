Барселона с дублем Левандовски переиграла Атлетик в последнем туре Ла Лиги
Каталонцы одолели команду из Бильбао со счетом 3:0, еще один мяч с пенальти забил Ольомо
25 мая состоялся матч 38-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетик Бильбао и Барселона.
Поединок прошел на стадионе Сан-Мамес в Бильбао. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу сине-гранатовых.
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Дубль еще в первом тайме оформил звездный польский форвард Роберт Левандовски, который забил на 11-й и 14-й минутах. На 90+4-й жирную точку поставил Дани Ольмо, реализовал пенальти.
Барселона выиграла чемпионат Испании с 88 очками. Атлетик занял четвертое место с 70 пунктами сыграет в следующем сезоне в Лиге чемпионов.
Ла Лига 2024/25. 38-й тур, 25 мая
Атлетик – Барселона – 0:3
Голы: Левандовски, 14, 17, Ольмо, 90+4 (пен.)
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