Барселона с дублем Левандовски переиграла Атлетик в последнем туре Ла Лиги

25 мая состоялся матч 38-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетик Бильбао и Барселона.

Поединок прошел на стадионе Сан-Мамес в Бильбао. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу сине-гранатовых.

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Дубль еще в первом тайме оформил звездный польский форвард Роберт Левандовски, который забил на 11-й и 14-й минутах. На 90+4-й жирную точку поставил Дани Ольмо, реализовал пенальти.

Барселона выиграла чемпионат Испании с 88 очками. Атлетик занял четвертое место с 70 пунктами сыграет в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

Ла Лига 2024/25. 38-й тур, 25 мая

Атлетик – Барселона – 0:3

Голы: Левандовски, 14, 17, Ольмо, 90+4 (пен.)

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine