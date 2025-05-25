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Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
25.05.2025 22:00 – FT 0 : 3
Барселона
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Испания
25 мая 2025, 23:56 | Обновлено 26 мая 2025, 00:03
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Барселона с дублем Левандовски переиграла Атлетик в последнем туре Ла Лиги

Каталонцы одолели команду из Бильбао со счетом 3:0, еще один мяч с пенальти забил Ольомо

25 мая 2025, 23:56 | Обновлено 26 мая 2025, 00:03
203
1
Барселона с дублем Левандовски переиграла Атлетик в последнем туре Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

25 мая состоялся матч 38-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетик Бильбао и Барселона.

Поединок прошел на стадионе Сан-Мамес в Бильбао. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу сине-гранатовых.

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Дубль еще в первом тайме оформил звездный польский форвард Роберт Левандовски, который забил на 11-й и 14-й минутах. На 90+4-й жирную точку поставил Дани Ольмо, реализовал пенальти.

Барселона выиграла чемпионат Испании с 88 очками. Атлетик занял четвертое место с 70 пунктами сыграет в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

Ла Лига 2024/25. 38-й тур, 25 мая

Атлетик – Барселона – 0:3

Голы: Левандовски, 14, 17, Ольмо, 90+4 (пен.)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Барселона Атлетик Бильбао Атлетик - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу пенальти Дани Ольмо Роберт Левандовски
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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NATS
Уровень судейства - дно. Чистых 5 желтых карточек Атлетику не показывает, а показывает одну, там где можно было не показывать. А ещё говорят, что у нас судьи фигово судят.
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