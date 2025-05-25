Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетик Бильбао – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
25.05.2025 22:00 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
25 мая 2025, 12:58 | Обновлено 25 мая 2025, 13:03
86
0

Атлетик Бильбао – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 мая матч чемпионата Испании

25 мая 2025, 12:58 | Обновлено 25 мая 2025, 13:03
86
0
Атлетик Бильбао – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 25 мая, состоится матч между клубами «Атлетик» Бильбао и «Барселона» в 38-м туре Ла Лиги.

Поединок пройдет на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начнется игра в 22:00 по киевскому времени.

Перед последним матчем лиги «Барселона» уже точно будет первой (85 очков), а вот «Атлетик» занимает четвертое место (70 баллов).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Атлетик Бильбао – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Атлетик Бильбао – Барселона
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Хаби Алонсо – новый главный тренер Реала
Летом покинет клуб. Воспитанник и ветеран Реала провел юбилейный матч
Эспаньол – Лас Пальмас – 2:0. Дожали, чтобы не вылететь. Видео голов
Атлетик Бильбао Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн Атлетик - Барселона
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БРИЕДИС: «Столько наркоты и алкоголя полностью испортили его»
Бокс | 25 мая 2025, 08:21 0
БРИЕДИС: «Столько наркоты и алкоголя полностью испортили его»
БРИЕДИС: «Столько наркоты и алкоголя полностью испортили его»

Бывший чемпион мира о Тайсоне Фьюри

Металлист 1925 решил сделать ребрендинг. Стало известно новое название
Футбол | 24 мая 2025, 14:45 26
Металлист 1925 решил сделать ребрендинг. Стало известно новое название
Металлист 1925 решил сделать ребрендинг. Стало известно новое название

Клубподал заявку на регистрацию товарного знака ФК Харьков

Вернидуб многое дал Кривбассу, но выдать свой максимум не имел возможности
Футбол | 25.05.2025, 10:09
Вернидуб многое дал Кривбассу, но выдать свой максимум не имел возможности
Вернидуб многое дал Кривбассу, но выдать свой максимум не имел возможности
Остается в Европе. Кевин Де Брюйне достиг соглашения с новым клубом
Футбол | 24.05.2025, 19:27
Остается в Европе. Кевин Де Брюйне достиг соглашения с новым клубом
Остается в Европе. Кевин Де Брюйне достиг соглашения с новым клубом
«Это просто вау». Последние слова Пушича как тренера Шахтера
Футбол | 25.05.2025, 13:17
«Это просто вау». Последние слова Пушича как тренера Шахтера
«Это просто вау». Последние слова Пушича как тренера Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр АЛИЕВ: «Мы с родителями больше не увидимся»
Александр АЛИЕВ: «Мы с родителями больше не увидимся»
23.05.2025, 09:00 3
Футбол
Украинский голкипер вышел на замену вместо вингера и доиграл матч в атаке
Украинский голкипер вышел на замену вместо вингера и доиграл матч в атаке
24.05.2025, 21:47 2
Футбол
Молния ударила в самолет, на борту которого находился третья ракетка мира
Молния ударила в самолет, на борту которого находился третья ракетка мира
23.05.2025, 21:04 3
Теннис
Известный промоутер: «Его уже никто не боится. Забавно, что так случилось»
Известный промоутер: «Его уже никто не боится. Забавно, что так случилось»
24.05.2025, 05:55 3
Бокс
Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
25.05.2025, 06:23 14
Футбол
Барселона разочаровала Гвардиолу. Пеп получил отказ
Барселона разочаровала Гвардиолу. Пеп получил отказ
24.05.2025, 08:29 1
Футбол
Чисора удивил Усика накануне его реванша с Дюбуа
Чисора удивил Усика накануне его реванша с Дюбуа
23.05.2025, 08:26 2
Бокс
Анчелотти выбрал стартового вратаря на свой прощальный матч с Реалом
Анчелотти выбрал стартового вратаря на свой прощальный матч с Реалом
24.05.2025, 07:47 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем