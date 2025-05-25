В воскресенье, 25 мая, состоится матч между клубами «Атлетик» Бильбао и «Барселона» в 38-м туре Ла Лиги.

Поединок пройдет на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начнется игра в 22:00 по киевскому времени.

Перед последним матчем лиги «Барселона» уже точно будет первой (85 очков), а вот «Атлетик» занимает четвертое место (70 баллов).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Атлетик Бильбао – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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