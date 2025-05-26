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Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
25.05.2025 22:00 – FT 0 : 3
Барселона
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Испания
26 мая 2025, 00:05 | Обновлено 26 мая 2025, 00:35
1024
0

Атлетик – Барселона – 0:3. Дубль Левандовски и пенальти Ольмо. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 38-го тура Ла Лиги 2024/25

26 мая 2025, 00:05 | Обновлено 26 мая 2025, 00:35
1024
0
Атлетик – Барселона – 0:3. Дубль Левандовски и пенальти Ольмо. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

25 мая прошел матч 38-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетик и Барселона.

Коллективы сыграли на стадионе Сан Мамес в Бильбао. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу каталонцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ла Лига 2024/25. 38-й тур, 25 мая

Атлетик – Барселона – 0:3

Голы: Левандовски, 14, 17, Ольмо, 90+4 (пен.)

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Левандовски, 14 мин.

ГОЛ! 0:2 Левандовски, 17 мин.

ГОЛ! 0:3 Ольмо, 90+4 мин. (пен.)

События матча

90’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Дани Ольмо (Барселона).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
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Атлетик Бильбао Барселона Атлетик - Барселона видео голов и обзор Роберт Левандовски Ла Лига чемпионат Испании по футболу пенальти Дани Ольмо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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