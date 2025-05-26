Атлетик Бильбао

Атлетик – Барселона – 0:3. Дубль Левандовски и пенальти Ольмо. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 38-го тура Ла Лиги 2024/25
25 мая прошел матч 38-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетик и Барселона.
Коллективы сыграли на стадионе Сан Мамес в Бильбао. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу каталонцев.
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Ла Лига 2024/25. 38-й тур, 25 мая
Атлетик – Барселона – 0:3
Голы: Левандовски, 14, 17, Ольмо, 90+4 (пен.)
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Левандовски, 14 мин.
ГОЛ! 0:2 Левандовски, 17 мин.
ГОЛ! 0:3 Ольмо, 90+4 мин. (пен.)
События матча
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