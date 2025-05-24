Атлетик Бильбао

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Испания
24 мая 2025, 14:37 | Обновлено 24 мая 2025, 14:39
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0

Атлетик – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 25 мая и начнется в 22:00 по Киеву

24 мая 2025, 14:37 | Обновлено 24 мая 2025, 14:39
102
0
Атлетик – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФК Барселона. Ханс-Дитер Флик

25 мая на Сан-Мамес пройдет матч 38-го тура Примеры Испании, в котором Атлетик встретится с Барселоной. Поединок начнется в 19:00 по европейскому времени.

Атлетик

Команда на второй год после возвращения Эрнесто Вальверде, год назад, добилась прекрасного результата. Она и в Ла Лиге поднялась на пятое место, периодически показывая претензии на четвертое, и, главное, выиграла кубок. Достаточно сказать, что это первый такой успех ровно за 40 лет - в предыдущий раз в Копа дель Рей баски были лучшими в 1984-м году.

В этой темпораде в кубковом формате у них выступления не заладились. А все уверенное шествие к финалу Лиги Европы на родном Сан-Мамесе было перечеркнуто в 1/2, двумя разгромами от Манчестер Юнайтед. Зато в Примере именно эта команда четко заняла четвертое место. К маю был отрезок, когда Вильярреал приблизился, но парой побед удержали дистанцию. Получилось обыграть и Валенсию, пусть и минимально, 1:0.

Барселона

Клуб в прошлом сезон остался без единого трофея. И даже Хави такого не простили. Хотя сейчас многие считают, что именно экс-хавбек заложил основы нынешнего триумфа, когда активно давал играть воспитанникам Ла Масии.

Результатами этого пользуется пришедший летом Ханси Флик. К нему есть вопросы, пропускают его подопечные много, и в Лиге чемпионов это аукнулось поражением от Интера, когда и дома, и на выезде были яркие ничьи 3:3, а в экстра-тайме в Милане забили итальянцы. Но на внутренней арене это компенсировали, во всех турнирах обыграв Реал, начиная с Суперкубка и, недавно, продолжив в финале Копы дель Рей и решающим Эль Класико в Ла Лиге. Еще и оформили официально титул в дерби с Эспаньолом. После этого забили дважды и Вильярреалу, но на этот раз проиграли - 2:3.

Статистика личных встреч

В начале 2024-го года баски дважды сводили основное время матчей вничью. Но оба последних Эль Класико закончились победами каталонцев.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары гостей, но, по большому счету, обе стороны уже будут играть в свое удовольствие. Ждем, что стороны покажут тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,79).

Прогноз Sport.ua
Атлетик Бильбао
25 мая 2025 -
22:00
Барселона
Тотал больше 3.0 1.79 Сделать ставку

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Атлетик Бильбао Барселона Атлетик - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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