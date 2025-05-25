Не удалось хлопнуть дверью. Ипсвич уступил Вест Хэму в финальном туре АПЛ

В заключительном туре АПЛ 2024/25 Вест Хэм одержал выездную победу над Ипсвич Таун со счётом 3:1.

Этот заключительный матч сезона состоялся 25 мая на стадионе Портман Роуд.

У Вест Хэма голы забили Джеймс Уорд-Проус, Джаррод Боуэн, Мохаммед Кудус. У Ипсвича отличился Нейтан Бродхед.

Вест Хэм завершил сезон на 14-м месте, тогда как Ипсвич Таун занял 19-ю позицию и вылетел из Премьер-лиги после одного сезона в топ-дивизионе.

АПЛ. 38-й тур, 25 мая

Ипсвич – Вест Хэм – 1:3

Голы: Бродхед, 52 – Уорд-Проус, 43, Боуэн, 55, Кудус, 87