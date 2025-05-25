Не удалось хлопнуть дверью. Ипсвич уступил Вест Хэму в финальном туре АПЛ
Ипсвич занял предпоследнее место и следующий сезон проведет в Чемпионшипе
В заключительном туре АПЛ 2024/25 Вест Хэм одержал выездную победу над Ипсвич Таун со счётом 3:1.
Этот заключительный матч сезона состоялся 25 мая на стадионе Портман Роуд.
У Вест Хэма голы забили Джеймс Уорд-Проус, Джаррод Боуэн, Мохаммед Кудус. У Ипсвича отличился Нейтан Бродхед.
Вест Хэм завершил сезон на 14-м месте, тогда как Ипсвич Таун занял 19-ю позицию и вылетел из Премьер-лиги после одного сезона в топ-дивизионе.
АПЛ. 38-й тур, 25 мая
Ипсвич – Вест Хэм – 1:3
Голы: Бродхед, 52 – Уорд-Проус, 43, Боуэн, 55, Кудус, 87
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