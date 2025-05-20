В воскресенье, 25 мая, состоится матч 38-го тура АПЛ «Ипсвич Таун» – «Вест Хэм». Встреча пройдёт на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче.

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Ипсвич Таун

После поражений от «Арсенала» (0:4) и «Ньюкасла» (0:3), «Ипсвич» сыграл вничью с «Эвертоном» (2:2). Но затем команда проиграла «Брентфорду» (0:1) и «Лестеру» (0:2). В турнирной таблице «Ипсвич» идет на 19 месте. В домашних матчах команда забила всего 13 мячей. Хуже показатель только у «Саутгемптона» (12 голов).

Вест Хэм

После длительной серии без побед «Вест Хэм» смог обыграть «Манчестер Юнайтед». Команда победила соперника на его поле со счетом 2:0. Но в предыдущем туре «Вест Хэм» потерпел поражение от «Ноттингем Форест» (1:2), который продолжает борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. В турнирной таблице «Вест Хэм» идет на 15-й позиции. Сезон для команды абсолютно точно можно считать проваленным.

Личные встречи

В матче первого круга «Вест Хэм» одержал победу со счетом 4:1. До этого команды встречались в Чемпионшипе в сезоне 2011/12.

«Ипсвич Таун» – «Вест Хэм»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Ипсвич Таун» забивает в среднем по 0,72 гола за игру. Средняя результативность «Вест Хэма» в гостях составляет 1,11 гола за матч.

Возможные составы

«Ипсвич Таун»: Палмер, Дэвис, Туанзебе, Гривз, О'Ши, Каюсте, Морси, Энсисо, Кларк, Хатчинсон, Херст.

«Вест Хэм»: Ареоля, Крессуэлл, Килмен, Тодибо, Соучек, Уан-Биссака, Цоуфал, Родригес, Уорд-Проуз, Кудус, Боуэн.

Прогноз

Команды играют не очень результативно. Возможен вариант с тотал меньше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,4.

Прогноз Sport.ua Ипсвич Таун Вест Хэм Тотал меньше 2,5 2,4 Сделать ставку

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