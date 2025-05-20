Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ипсвич Таун – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Ипсвич Таун
25.05.2025 18:00 - : -
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 мая 2025, 21:32 | Обновлено 20 мая 2025, 21:33
33
0

Ипсвич Таун – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 25 мая в 18:00 по Киеву

20 мая 2025, 21:32 | Обновлено 20 мая 2025, 21:33
33
0
Ипсвич Таун – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ипсвич Таун

В воскресенье, 25 мая, состоится матч 38-го тура АПЛ «Ипсвич Таун» – «Вест Хэм». Встреча пройдёт на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Ипсвич Таун

После поражений от «Арсенала» (0:4) и «Ньюкасла» (0:3), «Ипсвич» сыграл вничью с «Эвертоном» (2:2). Но затем команда проиграла «Брентфорду» (0:1) и «Лестеру» (0:2). В турнирной таблице «Ипсвич» идет на 19 месте. В домашних матчах команда забила всего 13 мячей. Хуже показатель только у «Саутгемптона» (12 голов).

Вест Хэм

После длительной серии без побед «Вест Хэм» смог обыграть «Манчестер Юнайтед». Команда победила соперника на его поле со счетом 2:0. Но в предыдущем туре «Вест Хэм» потерпел поражение от «Ноттингем Форест» (1:2), который продолжает борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. В турнирной таблице «Вест Хэм» идет на 15-й позиции. Сезон для команды абсолютно точно можно считать проваленным.

Личные встречи

В матче первого круга «Вест Хэм» одержал победу со счетом 4:1. До этого команды встречались в Чемпионшипе в сезоне 2011/12.

«Ипсвич Таун» – «Вест Хэм»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Ипсвич Таун» забивает в среднем по 0,72 гола за игру. Средняя результативность «Вест Хэма» в гостях составляет 1,11 гола за матч.

Возможные составы

  • «Ипсвич Таун»: Палмер, Дэвис, Туанзебе, Гривз, О'Ши, Каюсте, Морси, Энсисо, Кларк, Хатчинсон, Херст.
  • «Вест Хэм»: Ареоля, Крессуэлл, Килмен, Тодибо, Соучек, Уан-Биссака, Цоуфал, Родригес, Уорд-Проуз, Кудус, Боуэн.

Прогноз

Команды играют не очень результативно. Возможен вариант с тотал меньше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,4.

Прогноз Sport.ua
Ипсвич Таун
25 мая 2025 -
18:00
Вест Хэм
Тотал меньше 2,5 2,4 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "СЛОТС Ю.ЭЙ." Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.

По теме:
Забарный сыграет? Стартовый состав Борнмута на матч с Ман Сити
Выбор Гвардиолы. Назван состав Манчестер Сити на матч АПЛ с Борнмутом
Саутгемптон – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ипсвич Вест Хэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, почему длительное время нет никакой информации о пробе B Мудрика
Футбол | 20 мая 2025, 07:34 4
Известно, почему длительное время нет никакой информации о пробе B Мудрика
Известно, почему длительное время нет никакой информации о пробе B Мудрика

Член НОК Вячеслав Попов сообщил, что «Челси» обратился в суд для поиска виновных

Больше получает один коуч. Вацко заговорил о зарплате Ашура в Полесье
Футбол | 20 мая 2025, 20:59 0
Больше получает один коуч. Вацко заговорил о зарплате Ашура в Полесье
Больше получает один коуч. Вацко заговорил о зарплате Ашура в Полесье

Виктор Вацко рассказал о финансах житомирского клуба

23 клуба обеспечили себе место в основе ЛЧ. Прогнозный посев в еврокубках
Футбол | 20.05.2025, 15:10
23 клуба обеспечили себе место в основе ЛЧ. Прогнозный посев в еврокубках
23 клуба обеспечили себе место в основе ЛЧ. Прогнозный посев в еврокубках
Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
Футбол | 20.05.2025, 09:13
Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба
Футбол | 20.05.2025, 07:42
Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба
Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионка US Open сокрушила свою соперницу в квалификации Ролан Гаррос
Чемпионка US Open сокрушила свою соперницу в квалификации Ролан Гаррос
20.05.2025, 03:06 1
Теннис
ЛУЧЕСКУ: «Почему ушел из Динамо? Не мог терпеть ту минуту молчания»
ЛУЧЕСКУ: «Почему ушел из Динамо? Не мог терпеть ту минуту молчания»
19.05.2025, 23:49 3
Футбол
ФИФА обсуждала возвращение россии в футбол. 10+ стран категорически против
ФИФА обсуждала возвращение россии в футбол. 10+ стран категорически против
20.05.2025, 02:45 7
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это большая потеря для украинского футбола»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это большая потеря для украинского футбола»
19.05.2025, 20:17 20
Футбол
Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
19.05.2025, 06:23 60
Футбол
Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола
Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола
19.05.2025, 01:35 6
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
19.05.2025, 08:22 1
Футбол
ЯРМОЛЕНКО – о чемпионстве Динамо, завершении карьеры и Ракицком
ЯРМОЛЕНКО – о чемпионстве Динамо, завершении карьеры и Ракицком
18.05.2025, 18:57
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем