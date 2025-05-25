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Премьер-лига
Верес
25.05.2025 15:30 – FT 1 : 1
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 18:09 | Обновлено 25 мая 2025, 18:21
955
0

Верес – ЛНЗ – 1:1. Как забил Макуана? Безумие на 90+4-й. Видео голов, обзор

Команды сыграли матч 30 тура УПЛ

25 мая 2025, 18:09 | Обновлено 25 мая 2025, 18:21
955
0
Верес – ЛНЗ – 1:1. Как забил Макуана? Безумие на 90+4-й. Видео голов, обзор
ЛНЗ.

Верес и ЛНЗ разошлись миром в заключительном матче нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги (1:1) «Волки» отыгрались на 90+4

Команды активно провели первую половину встречи, создавая много моментов у ворот друг друга, но проблемы с реализацией мешали забить каждой из команд.

Счет в матче был открыт уже во втором тайме в конце встречи. Первым голом за черкасский ЛНЗ отметился легионер «фиолетовых» Бени Макуана, поразив ворота «волков» на 73 минуте игры.

На 90+4 защитник «волков» Максим Смиян заставил безумствовать стадион «Авангард», поразив ворота Кирилла Самойленко. Ничейная игра с бешеной концовкой

Нынешний сезон ЛНЗ завершил на 13 ступени турнирной таблицы, имея в своем активе 31 турнирных баллов после 30 сыгранных матчей. Вереск занял 9 строчку с 36 баллами.

Украинская Премьер-лига. 30-й тур.

«Верес» – ЛНЗ - 1:1

Голы: Смиян, 90+3 – Макуана, 73

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Максим Смиян (Верес).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Бени Макуана (ЛНЗ Черкассы).
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видео голов и обзор Бени Макуана Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Верес Ровно Верес - ЛНЗ чемпионат Украины по футболу Максим Смиян
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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