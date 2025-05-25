Верес и ЛНЗ разошлись миром в заключительном матче нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги (1:1) «Волки» отыгрались на 90+4

Команды активно провели первую половину встречи, создавая много моментов у ворот друг друга, но проблемы с реализацией мешали забить каждой из команд.

Счет в матче был открыт уже во втором тайме в конце встречи. Первым голом за черкасский ЛНЗ отметился легионер «фиолетовых» Бени Макуана, поразив ворота «волков» на 73 минуте игры.

На 90+4 защитник «волков» Максим Смиян заставил безумствовать стадион «Авангард», поразив ворота Кирилла Самойленко. Ничейная игра с бешеной концовкой

Нынешний сезон ЛНЗ завершил на 13 ступени турнирной таблицы, имея в своем активе 31 турнирных баллов после 30 сыгранных матчей. Вереск занял 9 строчку с 36 баллами.

Украинская Премьер-лига. 30-й тур.

«Верес» – ЛНЗ - 1:1

Голы: Смиян, 90+3 – Макуана, 73