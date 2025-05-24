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Верес
25.05.2025 15:30 - : -
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Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 23:21 | Обновлено 25 мая 2025, 00:18
68
0

Верес – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Верес» может прервать свою проигрышную полосу

24 мая 2025, 23:21 | Обновлено 25 мая 2025, 00:18
68
0
Верес – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 25 мая, «Верес» в рамках заключительного, 30-го, тура УПЛ дома будет принимать ЛНЗ. Подопечные Олега Шандрука не добывают очков в чемпионате на протяжении 4-х игр и будут пытаться прервать этот сериал на финише сезона.

Верес

В прошлом туре подопечные Олега Шандрука в гостях уступили «Александрии» со счетом 1:3 и увеличили свой проигрышный сериал до четырех игр. При этом наконец-то прервался безголевой сериал «красно-черных», который с 20 апреля длился 346 минут. «Верес» находится на 10-м месте и в случае победы поднимется минимум на одну строчку турнирной таблицы.

Перед игрой с ЛНЗ безничейная серия «Вересf» продолжается в чемпионате 7 игр: две победы и пять поражений. На своем же поле ровенчане обходятся без «мировых» на протяжении четырех матчей: три победы и поражение в предыдущей домашней игре с «Оболонью». Из-за перебора желтых карточек пропустит игру основной игрок команды Игорь Харатин.

ЛНЗ

В предыдущем туре ЛНЗ снова сыграл вничью, на своем поле поровну поделив очки с «Ворсклой», и остался на 12-й позиции, гарантирующей место в следующем сезоне в УПЛ. После игры главный тренер черкасчан Роман Григорчук отметил, что решение этой основной задачи может добавить раскрепощенности в действиях его подопечных на поле.

Безвыигрышная клубная рекордная серия ЛНЗ длится 8 игр (5 ничьих и 3 поражения), а ничейный сериал – 5 матчей. В воскресенье будет юбилейный, 60-й матч ЛНЗ в УПЛ, в том числе 30-й гостевой. Разные клубы Романа Григорчука могут на полях соперников одержать 30-ю победу или в 20-й раз в гостях сыграть вничью в УПЛ. Вратарь Евгений Кучеренко может провести 10-й «сухой» матч в УПЛ.

У ЛНЗ также есть кадровые потери. В прошлом туре Хайдин Салиху получил предупреждение, находясь на скамье запасных, которое для него стало четвертым в чемпионате. Не сыграет и албанский защитник Дайко, получивший травму. Под вопросом участие в матче Муравского.

Статистика встреч

В УПЛ «Верес» сыграл лишь три матча против ЛНЗ и здесь пока равенство сил: по одной победе каждого из соперников и одна ничья. Предыдущий домашний матч «красно-черных» против черкасчан завершился без забитых голов – ничья 0:0.

Фемида

Арбитром матча назначен Александр Каленов (Хмельницкий), который в УПЛ провел 15 матчей. «Верес» при этом арбитре провел один матч, сыграв дома вничью. ЛНЗ при Каленове провел 4 игры - две победы, ничья и поражение.

Прогноз на противостояние

ЛНЗ в предыдущих восьми матчах чемпионата не побеждал, при этом ничейный сериал черкасчан продолжает 5 игр. «Верес» не знает вкуса побед на протяжении четырех игр. Прогнозируем боевую ничью на стадионе «Авангард».

Ориентировочные составы:

«Верес»: Кожухар, Куция, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Дахновский, Кучеров, Шарай, Луан, Клец, Гайдучик.

ЛНЗ: Кучеренко, Драмбаев, Макуана, Путря, Кушниренко, Каплиенко, Танковский, Топалов, Тилль, Пасич, Яшари.

Прогноз Sport.ua
Верес
25 мая 2025 -
15:30
ЛНЗ Черкассы
Ничья 3.30 Сделать ставку

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Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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