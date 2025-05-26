ШАНДРУК: «Это некий триллер. Мы хотели превзойти клубный рекорд»

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук поделился эмоциями после матча против ЛНЗ (1:1) в заключительном туре нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.

– Это, наверное, какой-то триллер. Но триллер, написанный не нами. Мы хотели этот рекорд – 35 набранных очков в УПЛ за один сезон – превзойти еще в предыдущих матчах. Это историческое достижение было доступно нам и раньше, но мы предыдущие шансы потеряли. Сегодня это произошло на заключительной минуте заключительного матча. Наверное, так полагалось. Верю в то, что именно такой сценарий был написан для нас.

Также свою роль сыграло то, что после удачных игр, высоких оценок для игроков в течение сезона – концовка чемпионата нас несколько приземлила. Примечательно было, что футболисты потеряли уверенность. Мы долго шли вверх и очень многое потеряли после серии из четырех поражений.

Сегодня мы хорошо приступили. Затем пропустили по стандарту. Но все же сумели отыграться и взять это очень важное очко. Я рад за команду, болельщиков. Рад, что в следующем сезоне Верес снова будет представлять Ровно в Украинской Премьер-лиге.

На мой взгляд, девятое место можно считать успехом. Если бы на старте сезона мы опросили болельщиков - думаю, они тоже оценили бы девятую позицию положительно. Могли, конечно, лучше. Но, если оценивать всю эту длинную дистанцию ​​– то больше было позитива. Мы знаем свои проблемы, постараемся их решить летом, чтобы в новый сезон войти посильнее.

Какой матч сезона запомнился больше всего? Я отметил бы все домашние матчи. Играть перед собственными болельщиками – это невероятно. Эта поддержка очень ценна для нас. Игроки ее чувствуют, это действительно помогает нам. Даже домашнее поражение от Левого Берега, оно вроде и проигрышное, но я видел, что мы час демонстрировали хороший футбол и результат – это вопрос времени. Очень много было достойных матчей. Десятиматчевая серия без поражений, весенние победы над Колосом, Полесьем и Кривбассом. На мой взгляд, для болельщиков самое важное - это видеть команду, которая, возможно, не всегда выигрывает, но точно всегда пытается. Да, в конце сезона чувствовалось эмоциональное охлаждение, глубины состава не хватило. Но это внутренние вопросы, которые мы будем решать летом.

Сейчас всем нужно немного отдохнуть, футболисты будут выполнять домашние задания для поддержания формы. Команда снова соберется 23 июня. Начнём работать здесь, в Ровно. Сейчас занимаемся поиском спарринг-партнеров, – заявил Шандрук.