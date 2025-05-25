В воскресенье, 25 мая, состоится поединок 30-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Верес» встретится с ЛНЗ. Матч пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», игра начнется в 15:30.

Ровенчане, недавно еще претендовавшие за места под солнцем, в итоге потерпели 4 подряд поражения с общим счетом 1:10, что опустило команду Шандрука на десятую позицию в турнирной таблице. Однако «Верес» до сих пор имеет шансы на восьмое место, однако для этого нужно побеждать ЛНЗ и надеяться на осечку со стороны «Зари».

Что касается ЛНЗ, то хорошим является то, что подопечные Григорчука уже не проигрывают 5 поединков подряд, но их безвыигрышная серия увеличилась уже до восьми матчей. Кроме того, последний раз черкасский клуб побеждал на выезде еще в феврале. Хоть ЛНЗ уже гарантировал себе место в УПЛ на следующий сезон, но черкащанам хотелось бы и текущий завершить на мажорной ноте.

Матч первого круга между этими командами завершился победой «Вереса» со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» - ЛНЗ, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Верес ЛНЗ Черкассы Ничья 3.30 Сделать ставку

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