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Ролан Гаррос
24 мая 2025, 15:58 | Обновлено 24 мая 2025, 15:59
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Алкоголь – за дверью, эмоции – на трибунах. Новая политика РГ-2025

Амели Моресмо подтвердила запрет на употребление алкоголя на трибунах

24 мая 2025, 15:58 | Обновлено 24 мая 2025, 15:59
230
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Алкоголь – за дверью, эмоции – на трибунах. Новая политика РГ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Амели Моресмо

В интервью изданию Ouest-France директор турнира Ролан Гаррос Амели Моресмо подтвердила, что в 2025 году будет вновь введен запрет на употребление алкоголя на трибунах, как и в прошлом году.

«Эта мера продлевается и в этом году. В коридорах комплекса алкоголь можно употреблять. Но когда вы заходите на корт – все, на этом точка», – заявила Моресмо.

Бывшая теннисистка, обладательница двух титулов Большого шлема, также прокомментировала инциденты, произошедшие на турнире в 2024 году.

«Что касается актов недисциплинированного поведения в прошлом году, я не сваливала бы все на алкоголь. Люди сейчас более эмоциональны, потому что после ковида у них появилось желание выражать себя по-другому, жить ярче, раскрепощеннее – и это касается не только спортивных мероприятий. Случай с Давидом Гоффеном (в бельгийского теннисиста кинули жвачку) – это единичный инцидент, который СМИ раздули до больших масштабов.

Наши охранники проходят серьезный инструктаж. Если происходят беспорядки, мы без колебаний выводим людей. Судьи также имеют полномочия ужесточить правила и проявлять повышенное внимание. Но это прекрасно – видеть, как люди живо реагируют на теннис. Мы хотим, чтобы атмосфера была живой, но с уважением».

На вопрос о вечерних сессиях, которые вызвали споры из-за отсутствия женских матчей в программе в прошлом году, Моресмо признала, что это «очень сложный выбор».

«Мне хочется больше продвигать женский теннис, но по вечерам это непросто, – с сожалением отметила бывшая первая ракетка мира. – В ночной сессии всего один матч. Есть риск поставить встречу, которая может закончиться менее чем за час – и это будет довольно жестко. А мужской матч гарантированно продлится от полутора до двух часов, ведь играют минимум три сета».

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Ролан Гаррос 2025 Амели Моресмо
Вячеслав Кулаковский Источник: L'Equipe
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