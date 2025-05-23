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  4. Чемпион US Open 2014 не сумел преодолеть квалификацию к Ролан Гаррос 2025
Ролан Гаррос
23 мая 2025, 18:21 |
520
0

Чемпион US Open 2014 не сумел преодолеть квалификацию к Ролан Гаррос 2025

Марин Чилич в финале отбора уступил Ллойду Харрису

23 мая 2025, 18:21 |
520
0
Чемпион US Open 2014 не сумел преодолеть квалификацию к Ролан Гаррос 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Марин Чилич

36-летний хорватский теннисист Марин Чилич (АТР 104) не сумел выйти в основную сетку Открытого чемпионата Франции 2025.

В финальном раунде отбора хорват в трех сетах проиграл представителю ЮАР Ллойду Харрису (АТР 226) за 2 часа и 15 минут.

Ролан Гаррос 2025. Квалификация

Марин Чилич (Хорватия) [8] – Ллойд Харрис (ЮАР) – 3:6, 6:4, 3:6

Чилич и Харри провели первое очное противостояние.

Марин в 2014 году выиграл трофей US Open, а его лучшим результатом на кортах Ролан Гаррос является полуфинал в 2022. На Australian Open и Уимблдоне он также играл в финалах – в 2018 и 2017 годах соответственно. А лучшим результатом в рейтинге АТР была третья позиция в январе 2018.

Харрис в шестой раз в карьере выступит в основе французского мейджора. Дальше второго круга в Париже он никогда не проходил. Что касается Grand Slam, то наивысшее достижение – четвертьфинал US Open 2021.

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Ллойд Харрис Марин Чилич Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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