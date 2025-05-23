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Комо
23.05.2025 21:45 - : -
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Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
23 мая 2025, 14:37 |
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0

Комо – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 мая в 21:45 видеотрансляцию матча 38-го тура Серии А

23 мая 2025, 14:37 |
10
0
Комо – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 23 мая, состоится матч 38-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Комо» и «Интер».

Игра пройдет в Комо на стадионе «Стадио Джузеппе Синигалья».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Комо – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Комо – Интер
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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