23 мая на «Джузеппе Синигалья» пройдет матч 38-го тура Серии А Италии, в котором «Комо» встретится с «Интером». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

«Комо»

Команда впервые за долгое время напомнила о себе в Кальчо. Впрочем, ее прогресс последних лет был отнюдь не случаен – уже достаточно времени прошло после появления нынешних владельцев, которые не жалели денег. И это в итоге дало эффект в прошлом сезоне, когда получилось стать вторыми в Серии В.

Сеск в итоге превратился в полноценного главного тренера, а состав активно усиливали в летнее «окно», правда, в основном за счет футболистов, явно прошедших свой пик, пусть и довольно именитых. Но молодой испанец справился хорошо. А в апреле - мае был и вовсе невероятный рывок, с 6 победами кряду, что вывел в верхнюю часть таблицы. Эту полосу, впрочем, прервали в прошлом туре, ограничившись 1-1 с «Вероной».

«Интер»

Клуб год назад просто доигрывал сезон, наслаждаясь уверенно выигранным «скудетто». Сейчас ситуация иная, и до сих пор не понятно, будут ли в Милане праздновать еще более громкий успех, или станут главными неудачниками. Все окончательно решится в последний день месяца: пройдя «Баварию» и «Барселону», итальянцы сыграют финал Лиги чемпионов с «ПСЖ».

Но эти еврокубковые успехи аукнулись в Серии А. Там уверенное лидерство было утрачено, когда кряду обладатель титула проиграл «Болонье» и «Роме» (а между этими осечками еще и получил 0-3 от «Милана» в Кубке). Вроде бы «Наполи» ответил своей «любезностью» в виде пары ничьих, но в прошлом туре Симоне Индзаги пострадал от бывших подопечных: «Лацио» сравнял на 2-2 с пенальти на 88-й минуте. Причем наставник миланского гранда протестовал до своего удаления – теперь играть без него на бровке поля.

Статистика личных встреч

Пока что все три очных официальных поединка выигрывал «Интер», причем неизменно «сухо».

Прогноз

Букмекерские конторы верят в успех гостей. Конечно, не все в их руках, и победа «Наполи» сохранит статус-кво. Но уж свой поединок действующий чемпион должен выиграть (коэффициент – 1,63).

Прогноз Sport.ua Комо Интер Милан Победа Интера 1,63 Сделать ставку

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