В пятницу, 23 мая, проходит один из решающих матчей в борьбе за чемпионский титул итальянской Серии А. Миланский «Интер» на выезде играет с «Комо».

Подопечные Симоне Индзаги открыли счет во встрече. Нидерландский защитник Стефан де Врей забил на 21 минуте встречи после хорошей подачи с углового, поразив ворота хозяев.

На старте второго тайма Хоакин Корреа удвоил преимущество гостей. Футболист вышел 1 на 1 с голкипером и уверенно реализовал свой момент.

Серия А. 38 тур, 23 мая

Комо – Интер – 0:2

Голы: Де Врей, 21, Корреа, 51

Удаление: Рейна, 45