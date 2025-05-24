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Чемпионат Италии
Комо
23.05.2025 21:45 – FT 0 : 2
Интер Милан
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Италия
24 мая 2025, 00:39 | Обновлено 24 мая 2025, 00:44
281
0

Комо – Интер – 0:2. Победы недостаточно для титула. Видео голов и обзор

Команды играют матч 38 тура Серии А

24 мая 2025, 00:39 | Обновлено 24 мая 2025, 00:44
281
0
Комо – Интер – 0:2. Победы недостаточно для титула. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine.

В пятницу, 23 мая, проходит один из решающих матчей в борьбе за чемпионский титул итальянской Серии А. Миланский «Интер» на выезде играет с «Комо».

Подопечные Симоне Индзаги открыли счет во встрече. Нидерландский защитник Стефан де Врей забил на 21 минуте встречи после хорошей подачи с углового, поразив ворота хозяев.

На старте второго тайма Хоакин Корреа удвоил преимущество гостей. Футболист вышел 1 на 1 с голкипером и уверенно реализовал свой момент.

Серия А. 38 тур, 23 мая

Комо – Интер – 0:2

Голы: Де Врей, 21, Корреа, 51

Удаление: Рейна, 45

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Корреа (Интер Милан).
45’
Хосе Рейна (Комо) получает красную карточку.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Стефан де Врей (Интер Милан).
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Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу Комо видео голов и обзор Стефан Де Врей Хоакин Корреа
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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