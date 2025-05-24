Комо – Интер – 0:2. Победы недостаточно для титула. Видео голов и обзор
Команды играют матч 38 тура Серии А
В пятницу, 23 мая, проходит один из решающих матчей в борьбе за чемпионский титул итальянской Серии А. Миланский «Интер» на выезде играет с «Комо».
Подопечные Симоне Индзаги открыли счет во встрече. Нидерландский защитник Стефан де Врей забил на 21 минуте встречи после хорошей подачи с углового, поразив ворота хозяев.
На старте второго тайма Хоакин Корреа удвоил преимущество гостей. Футболист вышел 1 на 1 с голкипером и уверенно реализовал свой момент.
Серия А. 38 тур, 23 мая
Комо – Интер – 0:2
Голы: Де Врей, 21, Корреа, 51
Удаление: Рейна, 45
События матча
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