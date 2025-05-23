Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Французский теннисист, живущий с болезнью Крона, поделился подробностями
ATP
23 мая 2025, 00:43 | Обновлено 23 мая 2025, 04:31
204
0

Французский теннисист, живущий с болезнью Крона, поделился подробностями

L'Équipe explore создали документальный фильм «Ярость внутри»

23 мая 2025, 00:43 | Обновлено 23 мая 2025, 04:31
204
0
Французский теннисист, живущий с болезнью Крона, поделился подробностями
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Мюллер

L'Équipe explore создали документальный фильм «Ярость внутри», в котором французский теннисист Александр Мюллер делится подробностями своего повседневного существования как профессионального спортсмена, живущего с болезнью Крона.

Хотя болезнь Крона часто называют «невидимой», ее симптомы крайне обременительны в повседневной жизни. И Мюллер – вовсе не исключение. Занимая 40-ю строчку в мировом рейтинге ATP, он рассказывает, как вынужден подстраивать режим тренировок и участия в матчах под ограничения, которые накладывает заболевание.

Речь идет о десятках вынужденных походов в туалет в день матча, о сложностях с гидратацией и, самое тяжелое, – приступах аэрофагии (заглатывания воздуха), которые случаются внезапно. Один из таких приступов произошел прямо перед четвертьфинальным матчем турнира ATP 250 в Марракеше в апреле.

«Иногда я не могу провести и трех секунд без изжоги… Я хочу выйти на корт, но эта аэрофагия высасывает из меня все силы. И я думаю: как же я смогу отдать всего себя на каждом розыгрыше?» – делится 28-летний француз в фильме. «Когда ты видишь, как во время матча я стою с широко открытым ртом, знай – во мне все разрывается».

По теме:
Определены полуфиналисты на грунтовом турнире ATP 500 в Гамбурге
Француз сотворил сенсацию в Гамбурге. «Если выиграю – это будет супер»
Определены четвертьфинальные пары грунтового турнира в Гамбурге
Александр Мюллер
Вячеслав Кулаковский Источник: L'Equipe
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Невероятная Дания выбила Канаду в четвертьфинале
Хоккей | 22 мая 2025, 23:43 11
ЧМ по хоккею. Невероятная Дания выбила Канаду в четвертьфинале
ЧМ по хоккею. Невероятная Дания выбила Канаду в четвертьфинале

Первая большая сенсация на чемпионате мира

Стародубцева за 2 дня одолела полуфиналистку РГ-2021 на пути в финал отбора
Теннис | 22 мая 2025, 13:01 10
Стародубцева за 2 дня одолела полуфиналистку РГ-2021 на пути в финал отбора
Стародубцева за 2 дня одолела полуфиналистку РГ-2021 на пути в финал отбора

Юлия в трех сетах переиграла Тамару Зиданшек во втором раунде отбора к мейджору

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 22.05.2025, 10:05
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Где Трубин? Бенфика определилась с голкипером на финал Кубка Португалии
Футбол | 22.05.2025, 09:11
Где Трубин? Бенфика определилась с голкипером на финал Кубка Португалии
Где Трубин? Бенфика определилась с голкипером на финал Кубка Португалии
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
Футбол | 22.05.2025, 07:45
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
21.05.2025, 04:41 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
22.05.2025, 14:06 8
Футбол
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
21.05.2025, 08:55 1
Футбол
Склоним головы. Война унесла жизнь двукратного чемпиона Украины по боксу
Склоним головы. Война унесла жизнь двукратного чемпиона Украины по боксу
22.05.2025, 09:00 1
Война
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
22.05.2025, 05:22
Футбол
Умер украинский тренер, воспитавший двух олимпийских чемпионов
Умер украинский тренер, воспитавший двух олимпийских чемпионов
21.05.2025, 15:11
Другие виды
Определены четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Определены четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
21.05.2025, 06:15
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем