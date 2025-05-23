Французский теннисист, живущий с болезнью Крона, поделился подробностями

L'Équipe explore создали документальный фильм «Ярость внутри», в котором французский теннисист Александр Мюллер делится подробностями своего повседневного существования как профессионального спортсмена, живущего с болезнью Крона.

Хотя болезнь Крона часто называют «невидимой», ее симптомы крайне обременительны в повседневной жизни. И Мюллер – вовсе не исключение. Занимая 40-ю строчку в мировом рейтинге ATP, он рассказывает, как вынужден подстраивать режим тренировок и участия в матчах под ограничения, которые накладывает заболевание.

Речь идет о десятках вынужденных походов в туалет в день матча, о сложностях с гидратацией и, самое тяжелое, – приступах аэрофагии (заглатывания воздуха), которые случаются внезапно. Один из таких приступов произошел прямо перед четвертьфинальным матчем турнира ATP 250 в Марракеше в апреле.

«Иногда я не могу провести и трех секунд без изжоги… Я хочу выйти на корт, но эта аэрофагия высасывает из меня все силы. И я думаю: как же я смогу отдать всего себя на каждом розыгрыше?» – делится 28-летний француз в фильме. «Когда ты видишь, как во время матча я стою с широко открытым ртом, знай – во мне все разрывается».