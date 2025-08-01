Стала известна половина участников 1/8 финала турнира ATP 1000 в Торонто

В ночь на 1 августа состоялись матчи 1/16 финала хардового турнира АТР 1000 в Торонто (Канада) в верхней части сетки.

Первый сеяный Александр Зверев переиграл итальянца Маттео Арнальди. Далее представитель Германии встретится с Франсиско Черундоло – аргентинец справился с Томасом Мартином Этчеверри.

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Действующий чемпион канадского Мастера Алексей Попырин оказался сильнее Даниила Медведева. Следующим соперником Попырина будет пятая ракетка турнира Хольгер Руне. Датчанин в третьем раунде выиграл у Александра Мюллера.

Американец Алекс Микельсен в статусе андердога добыл победу над Лоренцо Музетти, отыграв один сет. В 1/8 финала Микельсен поборется против своего соотечественника Лернера Тьена, который выбил Рейлли Опелку.

В еще одном поединке четвертого круга в верхней части сетки сойдутся Карен Хачанов и Каспер Рууд. «Нейтрал» одолел Эмилио Наву, а норвежец обыграл Нуну Боржеша.

1 августа и в ночь на 2 число на Мастерсе в Торонто состоятся матчи 1/16 финала в нижней части сетки.

АТР 1000 Торонто. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Маттео Арнальди [32] – 6:7 (5:7), 6:3, 6:2

Томас Мартин Этчеверри – Франсиско Черундоло [14] – 3:6, 4:6

Даниил Медведев [10] – Алексей Попырин [18] – 7:5, 4:6, 4:6

Александр Мюллер [29] – Хольгер Руне [5] – 2:6, 4:6

Лоренцо Музетти [3] – Алекс Микельсен [26] – 6:3, 6:7 (4:7), 4:6

Лернер Тьен – Рейлли Опелка – 7:6 (7:3), 6:3

Карен Хачанов [11] – Эмилио Нава – 6:7 (6:8), 6:4, 6:1

Нуну Боржеш [30] – Каспер Рууд [8] – 5:7, 4:6

АТР 1000 Торонто. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Франсиско Черундоло [14]

Алексей Попырин [18] – Хольгер Руне [5]

Алекс Микельсен [26] – Лернер Тьен

Карен Хачанов [11] – Каспер Рууд [8]