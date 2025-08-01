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ATP
01 августа 2025, 11:54 |
312
0

Стала известна половина участников 1/8 финала турнира ATP 1000 в Торонто

Попырин, Зверев, Руне, Рууд продолжают выступления на канадском Мастерсе

01 августа 2025, 11:54 |
312
0
Стала известна половина участников 1/8 финала турнира ATP 1000 в Торонто
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

В ночь на 1 августа состоялись матчи 1/16 финала хардового турнира АТР 1000 в Торонто (Канада) в верхней части сетки.

Первый сеяный Александр Зверев переиграл итальянца Маттео Арнальди. Далее представитель Германии встретится с Франсиско Черундоло – аргентинец справился с Томасом Мартином Этчеверри.

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Действующий чемпион канадского Мастера Алексей Попырин оказался сильнее Даниила Медведева. Следующим соперником Попырина будет пятая ракетка турнира Хольгер Руне. Датчанин в третьем раунде выиграл у Александра Мюллера.

Американец Алекс Микельсен в статусе андердога добыл победу над Лоренцо Музетти, отыграв один сет. В 1/8 финала Микельсен поборется против своего соотечественника Лернера Тьена, который выбил Рейлли Опелку.

В еще одном поединке четвертого круга в верхней части сетки сойдутся Карен Хачанов и Каспер Рууд. «Нейтрал» одолел Эмилио Наву, а норвежец обыграл Нуну Боржеша.

1 августа и в ночь на 2 число на Мастерсе в Торонто состоятся матчи 1/16 финала в нижней части сетки.

АТР 1000 Торонто. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Маттео Арнальди [32] – 6:7 (5:7), 6:3, 6:2
Томас Мартин Этчеверри – Франсиско Черундоло [14] – 3:6, 4:6

Даниил Медведев [10] – Алексей Попырин [18] – 7:5, 4:6, 4:6
Александр Мюллер [29] – Хольгер Руне [5] – 2:6, 4:6

Лоренцо Музетти [3] – Алекс Микельсен [26] – 6:3, 6:7 (4:7), 4:6
Лернер Тьен – Рейлли Опелка – 7:6 (7:3), 6:3

Карен Хачанов [11] – Эмилио Нава – 6:7 (6:8), 6:4, 6:1
Нуну Боржеш [30] – Каспер Рууд [8] – 5:7, 4:6

АТР 1000 Торонто. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Франсиско Черундоло [14]
Алексей Попырин [18] – Хольгер Руне [5]

Алекс Микельсен [26] – Лернер Тьен
Карен Хачанов [11] – Каспер Рууд [8]

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ATP Торонто Александр Зверев Маттео Арнальди Томас Мартин Этчеверри Франсиско Черундоло Даниил Медведев Алексей Попырин Александр Мюллер Хольгер Руне Лоренцо Музетти Алекс Микельсен Лернер Тьен Рейлли Опелка Карен Хачанов Эмилио Нава Нуну Боржеш Каспер Рууд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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