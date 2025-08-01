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  4. Действующий чемпион канадского Мастерса наказал Медведева в третьем раунде
ATP
01 августа 2025, 11:35 |
469
0

Действующий чемпион канадского Мастерса наказал Медведева в третьем раунде

Алексей Попырин в трех сетах переиграл россиянина в Торонто и продолжает защиту трофея

01 августа 2025, 11:35 |
469
0
Действующий чемпион канадского Мастерса наказал Медведева в третьем раунде
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Попырин

Представитель Австралии Алексей Попырин (АТР 26) пробился в 1/16 финала хардового турнира АТР 1000 в Торонто, Канада.

В 1/16 финала Попырин в трех сетах переиграл «нейтрала» Даниила Медведева (АТР 14) в трех сетах за 2 часа и 32 минуты.

ATP 1000 Торонто. Хард, 1/16 финала

Даниил Медведев [10] – Алексей Попырин (Австралия) [18] – 7:5, 4:6, 4:6

Попырин провел шестое очное противостояние против Медведева и добыл вторую победу. В 2024 он обыграл Даниила в 1/16 финала соревнований идентичной категории в Париже.

Алексей является действующим чемпионом канадского Мастерса. В 2024 году он взял трофей на кортах Монреаля.

На старте Торонто Попырин выбил Николаса Арсено. Его следующим соперником будет пятый сеяный Хольгер Руне.

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