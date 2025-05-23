Нидерланды. Определена финальная пара плей-офф за выход в Лигу конференций
АЗ Алкмаар разгромил Херенвен, а Твенте в овертайме вырвал победу у Неймегена
Вечером 22 мая в Нидерландах состоялись полуфиналы плей-офф Эредивизи за право сыграть в Лиге конференций.
АЗ Алкмар уверенно обыграл Херенвен со счетом 4:1, хет-трик Мекса Мердинка еще до перерыва фактически решил исход встречи.
Твенте одержал драматичную победу над Неймегеном со счетом 3:2 после дополнительного времени и тоже вышел в финал.
В решающем матче плей-офф Эредивизи за путевку в Лигу конференций 25 мая сыграют АЗ Алкмар и Твенте.
Эредивизи. Плей-офф за Лигу конференций
Полуфиналы, 22 мая 2025
АЗ Алкмар – Херенвен – 4:1
Голы: Мердинк, 3, 21, 45, Пенетра, 66 – Николеску, 74
Твенте – Неймеген – 3:2 (д. в.)
Голы: Садилек, 16, Стейн, 62, Таха, 106 – Сано, 47, ван Крой, 58
Удаление: Вердонк, 120+2 (Неймеген)
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