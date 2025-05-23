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Чемпионат Нидерландов
АЗ Алкмаар
22.05.2025 19:45 – FT 4 : 1
Херенвен
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Нидерланды
23 мая 2025, 00:59 | Обновлено 23 мая 2025, 01:18
66
0

Нидерланды. Определена финальная пара плей-офф за выход в Лигу конференций

АЗ Алкмаар разгромил Херенвен, а Твенте в овертайме вырвал победу у Неймегена

23 мая 2025, 00:59 | Обновлено 23 мая 2025, 01:18
66
0
Нидерланды. Определена финальная пара плей-офф за выход в Лигу конференций
АЗ Алкмар. Мекс Мердинк оформил хет-трик

Вечером 22 мая в Нидерландах состоялись полуфиналы плей-офф Эредивизи за право сыграть в Лиге конференций.

АЗ Алкмар уверенно обыграл Херенвен со счетом 4:1, хет-трик Мекса Мердинка еще до перерыва фактически решил исход встречи.

Твенте одержал драматичную победу над Неймегеном со счетом 3:2 после дополнительного времени и тоже вышел в финал.

В решающем матче плей-офф Эредивизи за путевку в Лигу конференций 25 мая сыграют АЗ Алкмар и Твенте.

Эредивизи. Плей-офф за Лигу конференций

Полуфиналы, 22 мая 2025

АЗ Алкмар – Херенвен – 4:1

Голы: Мердинк, 3, 21, 45, Пенетра, 66 – Николеску, 74

Твенте – Неймеген – 3:2 (д. в.)

Голы: Садилек, 16, Стейн, 62, Таха, 106 – Сано, 47, ван Крой, 58

Удаление: Вердонк, 120+2 (Неймеген)

Сетка плей-офф

По теме:
Твенте – Неймеген. Прогноз и анонс на полуфинал квалификации ЛК в Эредивизи
АЗ – Херенвен. Прогноз и анонс на полуфинал квалификации ЛК в Эредивизи
В Нидерландах сыграны первые полуфиналы плей-офф за путевку в Эредивизи
чемпионат Нидерландов по футболу Лига конференций АЗ Алкмаар Херенвен Твенте НЕК Неймеген хет-трик
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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