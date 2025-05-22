В Нидерландах сыграны первые полуфиналы плей-офф за путевку в Эредивизи

В чемпионате Нидерландов стартовали полуфиналы плей-офф за повышение в Эредивизи.

В первом матче «Дордрехт» одержал важную домашнюю победу над «Виллем II» (2:1), который занял 16-е место в элите.

Хозяева забили дважды за первые 30 минут, однако позволили сопернику сократить отставание еще до перерыва.

Днем ранее первый матч другой полуфинальной пары между командами «Ден Босх» и «Телстар» завершился без голов.

Ответные матчи 23 и 24 мая определят, кто выйдет в финал плей-офф.

Чемпионат Нидерландов. Плей-офф за путевку в Эредивизи

Полуфиналы, первые матчи

20.05. 21:00. Ден Босх – Телстар – 0:0

21.05. 19:45. Дордрехт – Виллем II – 2:1

Голы: Хаен, 18, Валк, 29 – Мервелд, 35

Сетка плей-офф