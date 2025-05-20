В четверг, 22 мая состоится полуфинал чемпионата Нидерландов по квалификации в Лигу конференций между «АЗ Алкмар» и «Херенвеном». По Киеву матч стартует в 19:45.

АЗ Алкмар

В чемпионате этого сезона клуб набрал 57 очков и занял 5 место, которое и позволило ему выйти в квалификацию в Лигу конференций. В Кубке Нидерландов коллектив уступил «Гоу Эхед Иглс» в финале, а в Лиге Европы вылетел от «Тоттенгема» по сумме двух матчей в 1/8.

Херенвен

В отличие от «АЗ Алкмар», еще давно обеспечивших себе участие в квалификации, «Херенвен» «запрыгнул» в последний вагон, опередив своих главных конкурентов только в последнем туре. По итогам сезона команда заняла 9 место с 43 баллами на счету – у «Зволе» и «Фортуны Ситтард» всего на 2 очка меньше. Также «сине-белые» дошли до 1/8 Кубка Нидерландов, где уступили «Квик Бойз», а в еврокубках не участвовали совсем.

Личные встречи

За последние 5 игр дважды побеждали «АЗ», еще 2 раза была ничья, а также 1 выигрыш «Херенвена». В этом сезоне очные поединки между коллективами были очень контрастными – в 1-м круге «сыровары» одолели соперников со счетом 9:1, а вот второй матч завершился победой 3:1 в пользу «сине-белых».

Интересные факты

В последних 5 домашних играх «АЗ Алкмар» одержали всего 1 победу – против «Гронингена» в 32 туре.

Только «Аякс» и «ПСВ» пропустили меньше голов в этом сезоне чемпионата, чем «АЗ Алкмар» - 37 мячей.

Ни одна команда из верхней десятки в турнирной таблице не забила меньше голов этого сезона, чем «Херенвен» – 42.

В 17 выездных матчах в Эредивизе «Херенвен» получил 7 очков – самый плохой результат среди всех команд.

Возможные стартовые составы

АЗ Алкмар: Осова-Одуро – Вольфе, Пенетра, Гоэш, Кассиус – Буурместер, Копмейнерс – ван Боммель, Мейнанс, Пока – Мердинк

Херенвен: ван дер Гарт – Келерт, Петров, Керстен, Брауд – Сманс, Брауверс, Линдей – Гурбуз, Лукович, Тренсков

Прогноз

Не беспроблемный «Херенвен» не должен стать серьезным препятствием для «сыроваров». Я поставлю на победу АЗ Алкмар с форой -1 и коэффициентом 1.72.

Прогноз Sport.ua АЗ Алкмаар Херенвен АЗ Алкмар с форой -1 1.72 Сделать ставку

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