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Чемпионат Нидерландов
АЗ Алкмаар
22.05.2025 19:45 - : -
Херенвен
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Нидерланды
20 мая 2025, 23:38 |
21
0

АЗ – Херенвен. Прогноз и анонс на полуфинал квалификации ЛК в Эредивизи

Матч начнется 22 мая в 19:45 по Киеву

20 мая 2025, 23:38 |
21
0
АЗ – Херенвен. Прогноз и анонс на полуфинал квалификации ЛК в Эредивизи
ФК АЗ Алкмар

В четверг, 22 мая состоится полуфинал чемпионата Нидерландов по квалификации в Лигу конференций между «АЗ Алкмар» и «Херенвеном». По Киеву матч стартует в 19:45.

АЗ Алкмар

В чемпионате этого сезона клуб набрал 57 очков и занял 5 место, которое и позволило ему выйти в квалификацию в Лигу конференций. В Кубке Нидерландов коллектив уступил «Гоу Эхед Иглс» в финале, а в Лиге Европы вылетел от «Тоттенгема» по сумме двух матчей в 1/8.

Херенвен

В отличие от «АЗ Алкмар», еще давно обеспечивших себе участие в квалификации, «Херенвен» «запрыгнул» в последний вагон, опередив своих главных конкурентов только в последнем туре. По итогам сезона команда заняла 9 место с 43 баллами на счету – у «Зволе» и «Фортуны Ситтард» всего на 2 очка меньше. Также «сине-белые» дошли до 1/8 Кубка Нидерландов, где уступили «Квик Бойз», а в еврокубках не участвовали совсем.

Личные встречи

За последние 5 игр дважды побеждали «АЗ», еще 2 раза была ничья, а также 1 выигрыш «Херенвена». В этом сезоне очные поединки между коллективами были очень контрастными – в 1-м круге «сыровары» одолели соперников со счетом 9:1, а вот второй матч завершился победой 3:1 в пользу «сине-белых».

Интересные факты

  • В последних 5 домашних играх «АЗ Алкмар» одержали всего 1 победу – против «Гронингена» в 32 туре.
  • Только «Аякс» и «ПСВ» пропустили меньше голов в этом сезоне чемпионата, чем «АЗ Алкмар» - 37 мячей.
  • Ни одна команда из верхней десятки в турнирной таблице не забила меньше голов этого сезона, чем «Херенвен» – 42.
  • В 17 выездных матчах в Эредивизе «Херенвен» получил 7 очков – самый плохой результат среди всех команд.

Возможные стартовые составы

АЗ Алкмар: Осова-Одуро – Вольфе, Пенетра, Гоэш, Кассиус – Буурместер, Копмейнерс – ван Боммель, Мейнанс, Пока – Мердинк

Херенвен: ван дер Гарт – Келерт, Петров, Керстен, Брауд – Сманс, Брауверс, Линдей – Гурбуз, Лукович, Тренсков

Прогноз

Не беспроблемный «Херенвен» не должен стать серьезным препятствием для «сыроваров». Я поставлю на победу АЗ Алкмар с форой -1 и коэффициентом 1.72.

Прогноз Sport.ua
АЗ Алкмаар
22 мая 2025 -
19:45
Херенвен
АЗ Алкмар с форой -1 1.72 Сделать ставку

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АЗ Алкмаар Херенвен чемпионат Нидерландов по футболу Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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