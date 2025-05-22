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Чемпионат Франции
Мец
21.05.2025 21:00 – FT 1 : 1
Реймс
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Франция
22 мая 2025, 15:23 | Обновлено 22 мая 2025, 15:59
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ВИДЕО. Мец и Реймс разошлись миром в первом переходном матче во Франции

Ответный поединок за путевку в Лигу 1 будет сыгран 29 мая

22 мая 2025, 15:23 | Обновлено 22 мая 2025, 15:59
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ВИДЕО. Мец и Реймс разошлись миром в первом переходном матче во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 мая на стадионе «Стад Сен-Симфориен» в Меце состоялся первый матч плей-офф за право выступать в Лиге 1 сезона 2025/26. Встреча между командами «Мец» и «Реймс» завершилась со сетом 1:1.

Хозяева открыли сет на 38-й минуте благодаря точному удару защитника Матье Юдоля. Однако на 52-й минуте гости сравняли сет: Седрик Кипре замкнул передачу Серхио Акьеме.

После этой ничьей судьба путёвки в Лигу 1 решится в ответном матче, который состоится 29 мая на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе.

Интересно, что «Реймс» неожиданно оказался в зоне плей-офф во время драматичной концовки сезона. В последнем туре «Реймс» проиграл «Лиллю» со сетом 1:2, и неожиданная победа «Гавра» над «Страсбуром» (3:2) изменила ситуацию.

Лига 1. Переходный плей-офф

Первый матч. 21 мая 2025

Мец – Реймс – 1:1

Голы: Юдоль, 38 – Кипре, 52

Видео голов и обзор матча

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Седрик Кипре (Реймс).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Маттьё Юдоль (Мец).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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