ВИДЕО. Мец и Реймс разошлись миром в первом переходном матче во Франции
Ответный поединок за путевку в Лигу 1 будет сыгран 29 мая
Вечером 21 мая на стадионе «Стад Сен-Симфориен» в Меце состоялся первый матч плей-офф за право выступать в Лиге 1 сезона 2025/26. Встреча между командами «Мец» и «Реймс» завершилась со сетом 1:1.
Хозяева открыли сет на 38-й минуте благодаря точному удару защитника Матье Юдоля. Однако на 52-й минуте гости сравняли сет: Седрик Кипре замкнул передачу Серхио Акьеме.
После этой ничьей судьба путёвки в Лигу 1 решится в ответном матче, который состоится 29 мая на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе.
Интересно, что «Реймс» неожиданно оказался в зоне плей-офф во время драматичной концовки сезона. В последнем туре «Реймс» проиграл «Лиллю» со сетом 1:2, и неожиданная победа «Гавра» над «Страсбуром» (3:2) изменила ситуацию.
Лига 1. Переходный плей-офф
Первый матч. 21 мая 2025
Мец – Реймс – 1:1
Голы: Юдоль, 38 – Кипре, 52
Видео голов и обзор матча
События матча
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