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Чемпионат Франции
Мец
21.05.2025 21:00 - : -
Реймс
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Франция
19 мая 2025, 23:02 |
43
0

Мец – Реймс. Прогноз и анонс на финал плей-офф за выход в Лигу 1

Матч начнется 21 мая в 21:00 по Киеву

19 мая 2025, 23:02 |
43
0
Мец – Реймс. Прогноз и анонс на финал плей-офф за выход в Лигу 1
ФК Реймс

В среду, 21 мая состоится первый матч финала плей-офф за выход во французскую Лигу 1 между «Мецом» и «Реймсом». Игра начнется в 21:00 по Киеву.

Мец

В Лиге 2 по итогам 34 туров команда заняла 3 место, имея на счету 65 очков. В полуфинале за выход в высший французский дивизион коллектив минимально одолел «Дюнкерк», который в чемпионате занял 4-ю позицию и вышел в ½ финала Кубка Франции («Мец» вылетел еще в 1/32 от «Труа»). Прямую путевку в Лигу 1 получили Лорьян и ФК Париж.

Реймс

В этом сезоне чемпионата Франции коллектив с 33 баллами в активе занял 16-ю строчку, уступив главному конкуренту, «Гавру», всего на 1 очко. Также команда смогла пробиться в финал Кубка Франции, где 24 мая сыграет против «ПСЖ». В плей-офф за сохранение прописки клуба играть не приходилось, ведь 16 место в Лиге 1 дает прямой выход в финал.

Личные встречи

В течение 2021-2024 годов команды сыграли между собой 6 поединков – 2 победы «Реймса», 1 выигрыш «Меца» и 3 ничьих. В последний раз коллективы встречались в очном поединке еще в марте 2024 года, тогда победу со счетом 2:1 одержал красно-белый клуб.

Интересные факты

  • В последних 5 домашних матчах «Мец» не потерпел ни одного поражения – 3 победы и 2 ничьи.
  • «Реймс» забил 33 гола в этом сезоне Лиги 1 – худший показатель только у «Монпелье» и «Анже».
  • «Реймс» забил всего 2 гола и завоевал лишь 1 выигрыш в последних 5 матчах чемпионата Франции.
  • Только в 1 из 7 последних матчей «Реймса» в Лиге 1 было забито более 2 мячей.
  • Только «Лорьян» отметился большим количеством забитых мячей в этом сезоне Лиги 2 (68), чем «Мец» – 64.

Возможные стартовые составы

Мец: Си – Юдоль, Мбоула, Санэ, Куао – Туре, Деминге – Мпуту, Эн, Диалло – Сабали

Реймс: Диуф – Акьеме, Кипре, Окуму, Хироки, Тиа – Диаките, Финн, Гбане, Ито – Сибачо

Прогноз

Не ожидаю активного матча от «Реймса», ведь через 3 дня после поединка клуб ждет финал Кубка Франции. Однако хотя бы гол коллектив должен забивать, поэтому я поставлю на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.83.

Прогноз Sport.ua
Мец
21 мая 2025 -
21:00
Реймс
Обе забьют 1.83 Сделать ставку

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Мец Реймс чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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