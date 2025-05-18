Шок Соболя и КО во Франции. Гол на 90+9 украл еврокубки, но спас Гавр

«Страсбург» и «Гавр» выдали невероятно результативный матч в 34 туре французской Лиги 1, забив решающий гол на 90+9 минуте игры.

Хозяева активнее начали поединок и открыли счет во встрече усилиями бразильского полузащитника Сантоса, отличившегося на 20-й минуте матча. «Гавр» отыгрался на 43 минуте игры. Гол в активе полузащитника Абдула Туре.

На старте второго тайма «Страсбург» снова вышел вперед. Гол забил шведский полузащитник Себастьян Нанаси, огорчивший голкипера гостей на 53 минуте. Гости снова отыгрались на 70 минуте игры. Гол в активе форварда Жозуэ Касимира. А на 90+9 «Гавр» смог вырвать победу, голом отличился Абдулае Туре. Украинец Эдуард Соболь, выступающий за «Страсбург», весь матч провел в запасе.

Нынешний сезон французской Лиги 1 уже завершен. Страсбург занял 7 строчку турнирной таблицы, не сумев квалифицироваться в Еврокубки. Гавр спасся от вылета, заняв 15 строчку турнирки.

Лига 1 2024/25. 34-й тур, 17 мая

Страсбург – Гавр – 2:3

Голы: Андрей Сантос, 20, Нанаси, 53 – Туре, 43 (пен.), 90+9 (пен.), Казимир, 70