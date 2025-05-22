Обнародованы оценки игроков финала Лиги Европы Тоттенхэм – Ман Юнайтед

21 мая состоялся финальный матч Лиги Европы 2024/25 между английскими командами Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.

Поединок прошел на стадионе Сан-Мамес в Бильбао, Испания. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу шпор.

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После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Наивысший балл получил голкипер лондонского коллектива Гульельмо Викарио – 7.7. Итальянский вратарь оформил пять сейвов.

Технические наблюдатели УЕФА выбрали лучшим Кристиана Ромеро. WhoScored поставил ему 7.4 баллов.

Худшим в игре стал кипер красных дьяволов Андреа Онана (0 сейвов) – 5.8 баллов.

Оценки WhoScored за матч Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед (1:0)