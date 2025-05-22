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Лига Европы
22 мая 2025, 03:14 |
85
0

Обнародованы оценки игроков финала Лиги Европы Тоттенхэм – Ман Юнайтед

21 мая шпоры переиграли красных дьяволов со счетом 1:0 и завоевали трофей еврокубка

22 мая 2025, 03:14 |
85
0
Обнародованы оценки игроков финала Лиги Европы Тоттенхэм – Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Гульельмо Викарио

21 мая состоялся финальный матч Лиги Европы 2024/25 между английскими командами Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.

Поединок прошел на стадионе Сан-Мамес в Бильбао, Испания. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу шпор.

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После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Наивысший балл получил голкипер лондонского коллектива Гульельмо Викарио – 7.7. Итальянский вратарь оформил пять сейвов.

Технические наблюдатели УЕФА выбрали лучшим Кристиана Ромеро. WhoScored поставил ему 7.4 баллов.

Худшим в игре стал кипер красных дьяволов Андреа Онана (0 сейвов) – 5.8 баллов.

Оценки WhoScored за матч Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед (1:0)

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Гульельмо Викарио оценки Андре Онана Кристиан Ромеро Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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