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Лига Европы
22 мая 2025, 01:23 | Обновлено 22 мая 2025, 01:29
184
0

ФОТО. Назван лучший игрок финала Лиги Европы между Тоттенхэмом и МЮ

Лучшим игроком поединка был назван защитник Кристиан Ромеро

22 мая 2025, 01:23 | Обновлено 22 мая 2025, 01:29
184
0
ФОТО. Назван лучший игрок финала Лиги Европы между Тоттенхэмом и МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Ромеро

Вечером 21 мая в испанском Бильбао прошел финальный матч Лиги Европы 2024/25.

Английские клубы «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» определили победителя на стадионе «Сан-Мамес».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный в матче гол забил Бреннан Джонсон с помощью рикошета в конце первого тайма, 1:0.

Тоттенхэм – как победитель финального матча – получил право выступить в основном раунде Лиги чемпионов 2025/26.

Лучшим игроком финального матча экспертами УЕФА был назван защитник Кристиан Ромеро.

🏆 Лига Европы УЕФА 2024/25

Финал. 21 мая. 22:00. Бильбао (Испания)

Тоттенхэм (Англия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:0

Гол: Бреннан Джонсон, 42

ФОТО. Лучшим игроком финала назван защитник Кристиан Ромеро

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Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Лига Европы Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед Бреннан Джонсон лучший игрок Кристиан Ромеро фото
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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