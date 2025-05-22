ФОТО. Назван лучший игрок финала Лиги Европы между Тоттенхэмом и МЮ

Вечером 21 мая в испанском Бильбао прошел финальный матч Лиги Европы 2024/25.

Английские клубы «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» определили победителя на стадионе «Сан-Мамес».

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Единственный в матче гол забил Бреннан Джонсон с помощью рикошета в конце первого тайма, 1:0.

Тоттенхэм – как победитель финального матча – получил право выступить в основном раунде Лиги чемпионов 2025/26.

Лучшим игроком финального матча экспертами УЕФА был назван защитник Кристиан Ромеро.

🏆 Лига Европы УЕФА 2024/25

Финал. 21 мая. 22:00. Бильбао (Испания)

Тоттенхэм (Англия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:0

Гол: Бреннан Джонсон, 42

ФОТО. Лучшим игроком финала назван защитник Кристиан Ромеро