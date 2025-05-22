ФОТО. Назван лучший игрок финала Лиги Европы между Тоттенхэмом и МЮ
Лучшим игроком поединка был назван защитник Кристиан Ромеро
Вечером 21 мая в испанском Бильбао прошел финальный матч Лиги Европы 2024/25.
Английские клубы «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» определили победителя на стадионе «Сан-Мамес».
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Единственный в матче гол забил Бреннан Джонсон с помощью рикошета в конце первого тайма, 1:0.
Тоттенхэм – как победитель финального матча – получил право выступить в основном раунде Лиги чемпионов 2025/26.
Лучшим игроком финального матча экспертами УЕФА был назван защитник Кристиан Ромеро.
🏆 Лига Европы УЕФА 2024/25
Финал. 21 мая. 22:00. Бильбао (Испания)
Тоттенхэм (Англия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:0
Гол: Бреннан Джонсон, 42
ФОТО. Лучшим игроком финала назван защитник Кристиан Ромеро
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