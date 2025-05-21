Аль-Хиляль спас игру с командой Аль-Вахда и гарантировал себе 2-е место

В матче 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Вахда» дома сыграла вничью с лидером турнира «Аль-Хилялем» – 1:1.

После перерыва хозяева открыли счет – на 51-й минуте отличился Анас Нур после передачи Жунайда Бакуны.

«Аль-Хиляль» сумел избежать поражения в компенсированное время. Сергей Милинкович-Савич на 90+2-й минуте замкнул пас Рубена Невеша и принес своей команде одно очко.

Несмотря на потерю очков, «Аль-Хиляль» гарантировал себе второе место в турнирной таблице и путевку в Лигу чемпионов Азии.

Турнирное положение: Аль-Иттихад (80 очков), Аль-Хиляль (72), Аль-Кадисия (68), Аль-Наср (67), Аль-Ахли (64), Аль-Шабаб (57).

Саудовская Аравия. 33-й тур, 21 мая 2025

Аль-Вахда – Аль-Хиляль – 1:1

Голы: Нур, 51 – Милинкович-Савич, 90+2

Турнирная таблица