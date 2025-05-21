Аль-Хиляль спас игру с командой Аль-Вахда и гарантировал себе 2-е место
Сергей Милинкович-Савич забил спасительный гол на 90+2 минуте
В матче 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Вахда» дома сыграла вничью с лидером турнира «Аль-Хилялем» – 1:1.
После перерыва хозяева открыли счет – на 51-й минуте отличился Анас Нур после передачи Жунайда Бакуны.
«Аль-Хиляль» сумел избежать поражения в компенсированное время. Сергей Милинкович-Савич на 90+2-й минуте замкнул пас Рубена Невеша и принес своей команде одно очко.
Несмотря на потерю очков, «Аль-Хиляль» гарантировал себе второе место в турнирной таблице и путевку в Лигу чемпионов Азии.
Турнирное положение: Аль-Иттихад (80 очков), Аль-Хиляль (72), Аль-Кадисия (68), Аль-Наср (67), Аль-Ахли (64), Аль-Шабаб (57).
Саудовская Аравия. 33-й тур, 21 мая 2025
Аль-Вахда – Аль-Хиляль – 1:1
Голы: Нур, 51 – Милинкович-Савич, 90+2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Иттихад
|33
|25
|5
|3
|78 - 35
|80
|2
|Аль-Хиляль
|33
|22
|6
|5
|93 - 41
|72
|3
|Аль-Кадисия
|33
|21
|5
|7
|53 - 29
|68
|4
|Аль-Наср Эр-Рияд
|33
|20
|7
|6
|76 - 37
|67
|5
|Аль-Ахли Джидда
|32
|20
|4
|8
|67 - 33
|64
|6
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|33
|17
|6
|10
|63 - 41
|57
|7
|Аль-Таавун
|33
|12
|9
|12
|38 - 36
|45
|8
|Аль-Иттифак
|32
|12
|8
|12
|39 - 43
|44
|9
|Аль-Рияд
|33
|10
|8
|15
|37 - 51
|38
|10
|Аль-Халидж
|33
|10
|7
|16
|38 - 54
|37
|11
|Аль-Холуд
|33
|11
|4
|18
|40 - 63
|37
|12
|Аль-Фейха
|33
|8
|12
|13
|27 - 47
|36
|13
|Дамак
|32
|9
|8
|15
|37 - 48
|35
|14
|Аль-Вахда Мекка
|33
|9
|6
|18
|41 - 65
|33
|15
|Аль-Фатех
|32
|9
|6
|17
|43 - 59
|33
|16
|Аль-Оруба
|33
|9
|3
|21
|30 - 70
|30
|17
|Аль-Ахдуд
|32
|7
|7
|18
|29 - 54
|28
|18
|Аль-Раед
|32
|6
|3
|23
|40 - 63
|21
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