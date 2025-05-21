Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Хиляль спас игру с командой Аль-Вахда и гарантировал себе 2-е место
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Вахда Мекка
21.05.2025 21:00 – FT 1 : 1
Аль-Хиляль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
21 мая 2025, 23:39 | Обновлено 22 мая 2025, 00:18
103
0

Аль-Хиляль спас игру с командой Аль-Вахда и гарантировал себе 2-е место

Сергей Милинкович-Савич забил спасительный гол на 90+2 минуте

21 мая 2025, 23:39 | Обновлено 22 мая 2025, 00:18
103
0
Аль-Хиляль спас игру с командой Аль-Вахда и гарантировал себе 2-е место
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Вахда» дома сыграла вничью с лидером турнира «Аль-Хилялем» – 1:1.

После перерыва хозяева открыли счет – на 51-й минуте отличился Анас Нур после передачи Жунайда Бакуны.

«Аль-Хиляль» сумел избежать поражения в компенсированное время. Сергей Милинкович-Савич на 90+2-й минуте замкнул пас Рубена Невеша и принес своей команде одно очко.

Несмотря на потерю очков, «Аль-Хиляль» гарантировал себе второе место в турнирной таблице и путевку в Лигу чемпионов Азии.

Турнирное положение: Аль-Иттихад (80 очков), Аль-Хиляль (72), Аль-Кадисия (68), Аль-Наср (67), Аль-Ахли (64), Аль-Шабаб (57).

Саудовская Аравия. 33-й тур, 21 мая 2025

Аль-Вахда – Аль-Хиляль – 1:1

Голы: Нур, 51 – Милинкович-Савич, 90+2

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Иттихад 33 25 5 3 78 - 35 80
2 Аль-Хиляль 33 22 6 5 93 - 41 72
3 Аль-Кадисия 33 21 5 7 53 - 29 68
4 Аль-Наср Эр-Рияд 33 20 7 6 76 - 37 67
5 Аль-Ахли Джидда 32 20 4 8 67 - 33 64
6 Аль-Шабаб Эр-Рияд 33 17 6 10 63 - 41 57
7 Аль-Таавун 33 12 9 12 38 - 36 45
8 Аль-Иттифак 32 12 8 12 39 - 43 44
9 Аль-Рияд 33 10 8 15 37 - 51 38
10 Аль-Халидж 33 10 7 16 38 - 54 37
11 Аль-Холуд 33 11 4 18 40 - 63 37
12 Аль-Фейха 33 8 12 13 27 - 47 36
13 Дамак 32 9 8 15 37 - 48 35
14 Аль-Вахда Мекка 33 9 6 18 41 - 65 33
15 Аль-Фатех 32 9 6 17 43 - 59 33
16 Аль-Оруба 33 9 3 21 30 - 70 30
17 Аль-Ахдуд 32 7 7 18 29 - 54 28
18 Аль-Раед 32 6 3 23 40 - 63 21
Полная таблица

По теме:
Аль-Наср – Аль-Халидж – 2:0. Как Роналду пробил два пенальти. Видео голов
ВИДЕО. Доиграть до тысячи. Как Роналду забил 935-й гол в профи-карьере
ВИДЕО. Как Роналду промазал мимо ворот. Рекордсмен не забил пенальти
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль Аль-Вахда Мекка Сергей Милинкович-Савич Рубен Невеш
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известны детали. Трансфер звезды сборной Украины оказался под угрозой срыва
Футбол | 21 мая 2025, 23:10 0
Известны детали. Трансфер звезды сборной Украины оказался под угрозой срыва
Известны детали. Трансфер звезды сборной Украины оказался под угрозой срыва

Георгий Судаков удаляется от Наполи

Крутой камбек во втором сете. Соболева вышла в финал отбора Ролан Гаррос
Теннис | 21 мая 2025, 17:50 22
Крутой камбек во втором сете. Соболева вышла в финал отбора Ролан Гаррос
Крутой камбек во втором сете. Соболева вышла в финал отбора Ролан Гаррос

Анастасия в двух сетах одолела Жули Белгравер во втором раунде квалификации мейджора

Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит
Бокс | 21.05.2025, 02:31
Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит
Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит
Филип Хргович назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Бокс | 21.05.2025, 03:28
Филип Хргович назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Филип Хргович назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 21.05.2025, 10:05
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
21.05.2025, 04:45 1
Хоккей
Определены четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Определены четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
21.05.2025, 06:15
Хоккей
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
21.05.2025, 08:55 1
Футбол
Рому возглавит легендарный коуч. Довбика будет тренировать победитель ЛЧ
Рому возглавит легендарный коуч. Довбика будет тренировать победитель ЛЧ
20.05.2025, 07:10 9
Футбол
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
21.05.2025, 08:10 3
Война
Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба
Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба
20.05.2025, 07:42 14
Футбол
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
20.05.2025, 08:22 9
Футбол
Вечер бокса в Японии. Поражение легенды, жуткий нокаут от Танигучи
Вечер бокса в Японии. Поражение легенды, жуткий нокаут от Танигучи
20.05.2025, 18:57 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем