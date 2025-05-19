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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Вахда Мекка
21.05.2025 21:00 - : -
Аль-Хиляль
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Саудовская Аравия
19 мая 2025, 20:25 | Обновлено 19 мая 2025, 20:56
28
0

Аль-Вахда – Аль-Хиляль. Прогноз и анонс на матч чемпионата СА

Матч начнется 21 мая в 21:00 по Киеву

19 мая 2025, 20:25 | Обновлено 19 мая 2025, 20:56
28
0
Аль-Вахда – Аль-Хиляль. Прогноз и анонс на матч чемпионата СА
ФК Аль-Хиляль

В среду, 21 мая состоится матч 33-го раунда чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Вахдой» и «Аль-Хилялем». Игра стартует в 21:00 по Киеву.

Аль-Вахда

На данный момент команда с 32 баллами на счету занимает 15 место в турнирной таблице и борется за сохранение прописки в лиге. Отрыв от зоны вылета – 2 очка, а главными конкурентами коллектива являются Аль-Оруба и Аль-Ахдуд. В Кубке Короля клуб потерпел поражение от «Аль-Кадисии» на стадии 1/8 финала.

Аль-Хиляль

После 32 игр «голубая волна» занимает 2-ю позицию в чемпионате и имеет в активе 71 очко. Команда уже почти обеспечила себе место в Лиге чемпионов АФК в следующем году, ведь отрыв от 3-й строчки за 2 тура до завершения сезона составляет 6 очков. На 1-е место шансов уже нет – еще в прошлом туре чемпионом стал «Аль-Иттихад». Из Кубка Короля коллектив вылетел от того же «Аль-Иттихада» в четвертьфинале, а Лиге чемпионов потерпел поражение от «Аль-Ахли» в ½.

Личные встречи

В 4 из 5 последних очных поединках побеждал Аль-Хиляль, правда однажды это удалось сделать только в серии пенальти, еще 1 игра завершилась вничью. Игра 1-го круга чемпионата завершилась победой «голубой волны» со счетом 4:1.

Интересные факты

  • Последний раз «Аль-Вахда» побеждала в этом противостоянии в 2020 году, а последняя домашняя победа команды над «Аль-Хилялем» состоялась еще в далеком 2006 году.
  • Ни одна команда не забила больше голов в этом сезоне чемпионата, чем «Аль-Хиляль» – 92. У «Аль-Иттихада», который на 2-м месте по этому показателю всего 74 забитых мяча.
  • Только «Аль-Оруба» пропустила больше голов (67), чем «Аль-Вахда» в этом сезоне саудовской лиги – 64.
  • «Аль-Вахда» завоевала 19 очков в последних 10 играх, до этого коллектив имел 13 баллов за 22 матча.

Возможные стартовые составы

Аль-Вахда: Аль-Овайшир – Аль-Салем, Аль-Хафит, Макки, Аль-Муваллад – Аль-Хайи, Бакуна, Башквин, Амин – Игхало, Ноор

Аль-Хиляль: Боно – Лоди, Аль-Болеахи, Кулибали, Лоди – Невиш – Аль-Давсари, Милинкович-Савич, Канно, Малком – Митрович

Прогноз

Думаю, что достаточно кризисная «Аль-Вахда» не создаст серьезных проблем для «голубой волны». Я поставлю на победу «Аль-Хиляля» с форой -1.5 коэффициентом 1.75.

Прогноз Sport.ua
Аль-Вахда Мекка
21 мая 2025 -
21:00
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль с форой -1.5 1.75 Сделать ставку

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Аль-Вахда Мекка Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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