Сенсация: чемпионка USO 2019 не сумела пройти квалификацию к Ролан Гаррос
Бьянка Андрееску потерпела поражение от Нао Хибино во втором раунде отбора к мейджору
Чемпионка US Open 2019 и экс-четвертая ракетка мира Бьянка Андрееску (Канада, WTA 102) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции 2025.
Во втором раунде Бьянка в двух сетах потерпела поражение от представительницы Японии Нао Хибино (WTA 200) за 2 часа и 31 минуту.
Ролан Гаррос 2025. Квалификация
Нао Хибино (Япония) – Бьянка Андрееску (Канада) [17] – 2:6, 7:6 (7:5), 6:4
Во второй партии Андрееску не реализовала один матчбола на приеме в девятом гейме, а затем не сумела подать на матч в 10-м, после чего отдала сет на тай-брейке (побеждала 5:2) и в итоге позволила Хибино закрыть поединок в третьем сете.
Перед стартом противостояния Андрееску считалась очевидной фавориткой, а букмекеры давали на ее победу коэффициент 1.03.
Нао и Бьянка впервые провели очный матч. На старте отбора к мейджору Хибино прошла Андреа Лазаро Гарсию, а Андрееску разгромила Яо Синьсин со счетом 6:0, 6:0.
В финале квалификации к РГ-2025 Хибино поборется против Эллы Зайдель (Германия, WTA 114).
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