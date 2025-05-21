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Ролан Гаррос
21 мая 2025, 13:47 | Обновлено 21 мая 2025, 13:52
428
0

Сенсация: чемпионка USO 2019 не сумела пройти квалификацию к Ролан Гаррос

Бьянка Андрееску потерпела поражение от Нао Хибино во втором раунде отбора к мейджору

21 мая 2025, 13:47 | Обновлено 21 мая 2025, 13:52
428
0
Сенсация: чемпионка USO 2019 не сумела пройти квалификацию к Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Бьянка Андрееску

Чемпионка US Open 2019 и экс-четвертая ракетка мира Бьянка Андрееску (Канада, WTA 102) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции 2025.

Во втором раунде Бьянка в двух сетах потерпела поражение от представительницы Японии Нао Хибино (WTA 200) за 2 часа и 31 минуту.

Ролан Гаррос 2025. Квалификация

Нао Хибино (Япония) – Бьянка Андрееску (Канада) [17] – 2:6, 7:6 (7:5), 6:4

Во второй партии Андрееску не реализовала один матчбола на приеме в девятом гейме, а затем не сумела подать на матч в 10-м, после чего отдала сет на тай-брейке (побеждала 5:2) и в итоге позволила Хибино закрыть поединок в третьем сете.

Перед стартом противостояния Андрееску считалась очевидной фавориткой, а букмекеры давали на ее победу коэффициент 1.03.

Нао и Бьянка впервые провели очный матч. На старте отбора к мейджору Хибино прошла Андреа Лазаро Гарсию, а Андрееску разгромила Яо Синьсин со счетом 6:0, 6:0.

В финале квалификации к РГ-2025 Хибино поборется против Эллы Зайдель (Германия, WTA 114).

Getty Images/Global Images Ukraine. Бьянка Андрееску
Getty Images/Global Images Ukraine. Нао Хибино
Getty Images/Global Images Ukraine. Бьянка Андрееску
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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