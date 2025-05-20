Чемпионка US Open сокрушила свою соперницу в квалификации Ролан Гаррос

Именитой канадской теннисистке Бьянке Андрееску (WTA 102) приходится пробиваться в основную сетку турнира Ролан Гаррос через стадию квалификации. В первом матче канадка сделала это более чем убедительно, не отдав сопернице ни одного гейма.

Бывшая четвертая ракетка мира, победительница Открытого чемпионата США (2019), финалистка Ролан Гаррос в миксте (2023) сейчас находится за пределами топ-100 из-за череды травм, операций и длительного перерыва. Недавно она вернулась на корт и постепенно набирает форму. На прошлой неделе она дошла до четвертого раунда на престижном турнире в Риме, где уступила олимпийской чемпионке Чжэн Циньвень (WTA 8).

24-летняя теннисистка не получила wild card от организаторов, в отличие от местных теннисисток, как Диан Парри и Хлоэ Паке. Поэтому ей пришлось идти через отбор.

В своем первом матче она разгромила китаянку Синьсинь Яо со счетом – 6:0, 6:0, не отдав сопернице ни одного гейма. Ее победа стала своеобразным посланием руководителям турнира: Бьянка Андрееску на голову выше уровня квалификации и, возможно, заслуживала прямого приглашения в основную сетку.