Лига Европы21 мая 2025, 10:53 | Обновлено 21 мая 2025, 12:04
274
0
Ман Юнайтед и Тоттенхэм разыграют юбилейный для Англии трофей
Сегодня состоится финальный матч Лиги Европы
21 мая 2025, 10:53 | Обновлено 21 мая 2025, 12:04
274
0
Сегодня состоится финальный матч Лиги Европы между Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм Хотспур.
Независимо от исхода поединка, титул выиграет английская команда, который станет юбилейным, 10-м для английских команд в Кубке УЕФА/Лиге Европы.
- 3 – Ливерпуль (1973, 1976, 2001)
- 2 – Тоттенхэм Хотспур (1972, 1984)
- 2 – Челси (2013, 2019)
- 1 - Манчестер Юнайтед (2017)
- 1 - Ипсвич Таун (1981)
Англия по количеству выигранных кубков догонит Италию, лидером останется Испания с 14 победами в турнире.
- 14 – Испания
- 10 – Италия
- 9 – Англия
Среди топ-10 лучших бомбардиров Кубка УЕФА/Лиги Европы игрок Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш.
- 34 - Пьер-Эмерик Обамеянг
- 31 - Хенрик Ларссон
- 30 - Радамель Фалькао
- 30 - Клаас-Ян Хунтелаар
- 29 - Дитер Мюллер
- 28 – Эдин Джеко
- 27 - Ромелу Лукаку
- 27 - Бруну Фернандеш
- 26 - Ариц Адуриц
- 26 - Александр Ляказетт
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