Ман Юнайтед и Тоттенхэм разыграют юбилейный для Англии трофей

Сегодня состоится финальный матч Лиги Европы между Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм Хотспур.

Независимо от исхода поединка, титул выиграет английская команда, который станет юбилейным, 10-м для английских команд в Кубке УЕФА/Лиге Европы.

3 – Ливерпуль (1973, 1976, 2001)

2 – Тоттенхэм Хотспур (1972, 1984)

2 – Челси (2013, 2019)

1 - Манчестер Юнайтед (2017)

1 - Ипсвич Таун (1981)

Англия по количеству выигранных кубков догонит Италию, лидером останется Испания с 14 победами в турнире.

14 – Испания

10 – Италия

9 – Англия

Среди топ-10 лучших бомбардиров Кубка УЕФА/Лиги Европы игрок Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш.