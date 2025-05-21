Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ман Юнайтед и Тоттенхэм разыграют юбилейный для Англии трофей
Лига Европы
21 мая 2025, 10:53 | Обновлено 21 мая 2025, 12:04
274
0

Ман Юнайтед и Тоттенхэм разыграют юбилейный для Англии трофей

Сегодня состоится финальный матч Лиги Европы

21 мая 2025, 10:53 | Обновлено 21 мая 2025, 12:04
274
0
Ман Юнайтед и Тоттенхэм разыграют юбилейный для Англии трофей
Getty Images/Global Images Ukraine.

Сегодня состоится финальный матч Лиги Европы между Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм Хотспур.

Независимо от исхода поединка, титул выиграет английская команда, который станет юбилейным, 10-м для английских команд в Кубке УЕФА/Лиге Европы.

  • 3 – Ливерпуль (1973, 1976, 2001)
  • 2 – Тоттенхэм Хотспур (1972, 1984)
  • 2 – Челси (2013, 2019)
  • 1 - Манчестер Юнайтед (2017)
  • 1 - Ипсвич Таун (1981)

Англия по количеству выигранных кубков догонит Италию, лидером останется Испания с 14 победами в турнире.

  • 14 – Испания
  • 10 – Италия
  • 9 – Англия

Среди топ-10 лучших бомбардиров Кубка УЕФА/Лиги Европы игрок Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш.

  • 34 - Пьер-Эмерик Обамеянг
  • 31 - Хенрик Ларссон
  • 30 - Радамель Фалькао
  • 30 - Клаас-Ян Хунтелаар
  • 29 - Дитер Мюллер
  • 28 – Эдин Джеко
  • 27 - Ромелу Лукаку
  • 27 - Бруну Фернандеш
  • 26 - Ариц Адуриц
  • 26 - Александр Ляказетт
По теме:
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на финал Лиги Европы
«Никто не вспомнит». Самый быстрый игрок АПЛ – про финал Лиги Европы
Андре ОНАНА: «Я не скажу, что финал Лиги Европы спасет наш сезон»
Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Лига Европы Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед статистика
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Сенсационный четвертьфиналист, Казахстан вылетел из элиты
Хоккей | 20 мая 2025, 15:52 6
ЧМ по хоккею. Сенсационный четвертьфиналист, Казахстан вылетел из элиты
ЧМ по хоккею. Сенсационный четвертьфиналист, Казахстан вылетел из элиты

Австрия сумела выбить Латвию, Казахстан будет соперником Украины

Терпение лопнуло. Реал выставит на трансфер футболиста за 60 млн евро
Футбол | 21 мая 2025, 11:51 1
Терпение лопнуло. Реал выставит на трансфер футболиста за 60 млн евро
Терпение лопнуло. Реал выставит на трансфер футболиста за 60 млн евро

Эндрик не оправдал ожидания тренерского штаба и не прогрессирует в Мадриде

Источник: У Динамо — проблемы. Клуб задолжал бизнесмену более 100 млн
Футбол | 21.05.2025, 07:40
Источник: У Динамо — проблемы. Клуб задолжал бизнесмену более 100 млн
Источник: У Динамо — проблемы. Клуб задолжал бизнесмену более 100 млн
Сборная Украины стартует на ЧМ по мини-футболу в Баку. Состав и расписание
Футбол | 21.05.2025, 06:23
Сборная Украины стартует на ЧМ по мини-футболу в Баку. Состав и расписание
Сборная Украины стартует на ЧМ по мини-футболу в Баку. Состав и расписание
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
Футбол | 21.05.2025, 08:55
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Первая команда вылетела в Дивизион 1A к Украине
ЧМ по хоккею. Первая команда вылетела в Дивизион 1A к Украине
19.05.2025, 19:45 43
Хоккей
ЛУЧЕСКУ: «Почему ушел из Динамо? Не мог терпеть ту минуту молчания»
ЛУЧЕСКУ: «Почему ушел из Динамо? Не мог терпеть ту минуту молчания»
19.05.2025, 23:49 3
Футбол
Бывший чемпион мира в супертяжах может возобновить карьеру ради Усика
Бывший чемпион мира в супертяжах может возобновить карьеру ради Усика
20.05.2025, 11:05 2
Бокс
Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба
Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба
20.05.2025, 07:42 13
Футбол
Рому возглавит легендарный коуч. Довбика будет тренировать победитель ЛЧ
Рому возглавит легендарный коуч. Довбика будет тренировать победитель ЛЧ
20.05.2025, 07:10 9
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
20.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
20.05.2025, 08:22 9
Футбол
Слишком дорого. Реал отказался подписывать игрока, о котором мечтает Алонсо
Слишком дорого. Реал отказался подписывать игрока, о котором мечтает Алонсо
20.05.2025, 09:09 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем