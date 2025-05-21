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  4. Андре ОНАНА: «Я не скажу, что финал Лиги Европы спасет наш сезон»
Лига Европы
21 мая 2025, 09:52 |
163
0

Андре ОНАНА: «Я не скажу, что финал Лиги Европы спасет наш сезон»

«Красные дьяволы» сыграют в финальном матче Лиги Европы

21 мая 2025, 09:52 |
163
0
Андре ОНАНА: «Я не скажу, что финал Лиги Европы спасет наш сезон»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

Голкипер Манчестер Юнайтед Андре Онана поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы, где его команда сыграет против лондонского «Тоттенхэма».

«Для меня финал – это большая честь, привилегия. Мой первый финал был против «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, когда я играл за «Аякс», и мы проиграли, поэтому снова быть в финале с «МЮ» на этот раз – просто отлично для меня. Мы очень положительно настроены и вдохновлены, потому что знаем, насколько важен этот матч.

Мы уже знакомы с этим стадионом, поскольку выигрывали там (у «Атлетика» – прим.) и надеемся, что сможем вернуться с победой снова. Этот сезон был очень трудным для нас, но у нас есть еще одна большая возможность, которую мы должны воспользоваться.

Я не скажу, что эта игра спасет наш сезон (если мы победим – прим.), но она принесет немного радости болельщикам», – сказал Онана.

Матч между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» запланирован на среду, 21 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

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Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Лига Европы Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед Андре Онана
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
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