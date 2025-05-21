Андре ОНАНА: «Я не скажу, что финал Лиги Европы спасет наш сезон»

Голкипер Манчестер Юнайтед Андре Онана поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы, где его команда сыграет против лондонского «Тоттенхэма».

«Для меня финал – это большая честь, привилегия. Мой первый финал был против «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, когда я играл за «Аякс», и мы проиграли, поэтому снова быть в финале с «МЮ» на этот раз – просто отлично для меня. Мы очень положительно настроены и вдохновлены, потому что знаем, насколько важен этот матч.

Мы уже знакомы с этим стадионом, поскольку выигрывали там (у «Атлетика» – прим.) и надеемся, что сможем вернуться с победой снова. Этот сезон был очень трудным для нас, но у нас есть еще одна большая возможность, которую мы должны воспользоваться.

Я не скажу, что эта игра спасет наш сезон (если мы победим – прим.), но она принесет немного радости болельщикам», – сказал Онана.

Матч между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» запланирован на среду, 21 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.