Андре ОНАНА: «Я не скажу, что финал Лиги Европы спасет наш сезон»
«Красные дьяволы» сыграют в финальном матче Лиги Европы
Голкипер Манчестер Юнайтед Андре Онана поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы, где его команда сыграет против лондонского «Тоттенхэма».
«Для меня финал – это большая честь, привилегия. Мой первый финал был против «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, когда я играл за «Аякс», и мы проиграли, поэтому снова быть в финале с «МЮ» на этот раз – просто отлично для меня. Мы очень положительно настроены и вдохновлены, потому что знаем, насколько важен этот матч.
Мы уже знакомы с этим стадионом, поскольку выигрывали там (у «Атлетика» – прим.) и надеемся, что сможем вернуться с победой снова. Этот сезон был очень трудным для нас, но у нас есть еще одна большая возможность, которую мы должны воспользоваться.
Я не скажу, что эта игра спасет наш сезон (если мы победим – прим.), но она принесет немного радости болельщикам», – сказал Онана.
Матч между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» запланирован на среду, 21 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.
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