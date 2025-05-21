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  4. «Это большой клуб». Аморим объяснил, зачем МЮ титул Лиги Европы
Лига Европы
21 мая 2025, 09:19 |
55
1

«Это большой клуб». Аморим объяснил, зачем МЮ титул Лиги Европы

«Красные дьяволы» сыграют в финальном матче Лиги Европы

21 мая 2025, 09:19 |
55
1
«Это большой клуб». Аморим объяснил, зачем МЮ титул Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы, где его команда сыграет против лондонского «Тоттенхэма».

«Я думаю, люди видят, что мы пытаемся сделать. Я думаю, люди видят, что иногда я больше думаю о клубе, чем о себе.

Люди понимают, особенно совет директоров, что у нас много проблем, которые в этом контексте действительно сложно решить. Нам нужно многое изменить. Мы стараемся это делать каждую неделю в Каррингтоне: это включает в себя скаутинг, академию... Трудно выделить какое-то одно направление, и победа в Лиге Европы не решит эту проблему.

Однако, если мы выигрываем этот трофей, люди посмотрят на нашу команду по-другому. Победа в этом матче поможет нам построить будущее.

Наш клуб сможет получить доход и без Лиги чемпионов. Это большой клуб, огромный клуб, но чувство победы может помочь нам получить необходимые силы для выполнения любой работы», – сказал Рубен.

Матч между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» запланирован на среду, 21 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

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Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Лига Европы Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
Олег Вахоцкий Источник: BBC
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potemkin78
кажется совет директоров намекнул что скоро будет спрашивать о результатах сезона. и похоже что будет больно
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