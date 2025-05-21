Манчестер Юнайтед получил солидное усиление перед финалом Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» получил серьезное усиление перед финальным матчем Лиги Европы, где «красные дьяволы» сыграют против лондонского «Тоттенхэма».

Главный тренер МЮ Рубен Аморим заявил, что нидерландский форвард Джошуа Зиркзе восстановился от повреждения и готов сыграть в финальном матче Лиги Европы.

Ранее писали, что спортсмен досрочно завершил сезон из-за травмы подколенного сухожилия, которую Джошуа получил в провальном матче 32-го тура АПЛ против «Ньюкаслу» (1:4).

Матч между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» запланирован на среду, 21 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.