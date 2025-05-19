Сколько заработала Паолини за два выигранных трофея на супертурнире в Риме?

18 мая завершились все матчи на грунтовом турнире в Риме в каждом из разрядов (одиночные и парные мужские с женским).

Успешнее всех в столице Италии выступила итальянка Жасмин Паолини, которая выиграла трофеи и в одиночном, и в парном разрядах.

В финале одиночки Паолини одолела Коко Гауфф, а в решающей поединке пары вместе с Сарой Эррани справилась с дуэтом Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс.

Жасмин в Риме заработала приличные призовые. За одиночный разряд ее чек составил €877,390, а за парный – €153,250. В сумме – €1,030,640.

Благодаря триумфу в Италии Жасмин поднялась на четвертое место в рейтинге WTA и теперь будет четвертой сеяной на Ролан Гаррос 2025.

В мужском одиночном разряде титул завоевал Карлос Алькарас, который в финале одолел Янника Синнера. Алькарас в столице Италии заработал €985,030.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine